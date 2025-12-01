ソフトバンクは、東急不動産など4社共同で、AI(人工知能)マルチエージェントを活用した実証実験を「広域渋谷圏」で開始。飲食店などのプロモーション動画を多言語で自動生成し、来街者の回遊性向上を図る取り組みで、実施期間は2025年12月1日〜2026年1月31日。

同実証は、ソフトバンク、東急不動産、東急不動産SCマネジメント、東急リゾーツ＆ステイの4社が連携して行うもの。渋谷駅を中心とした半径約2.5kmの「広域渋谷圏」に位置する飲食店、物販店、サービス店などが対象で、開始時点で50店以上が参加しており、順次拡大予定。

動画制作には、自然言語処理や画像生成などの技術を用いたAIマルチエージェントを採用。店舗側で商品名や写真などを入力すると、日本語・英語・韓国語・中国語(簡体・繁体)の5言語に対応した約15秒のショート動画を自動生成できる。それぞれの言語圏のトレンドに合わせたテイストの動画も生成可能とする。

生成された動画は、東急不動産が新たに提供する地域特化型ウェブサービス「OurPick」に加え、ユーザーの手持ちのスマートフォンやタブレット、「渋谷フクラス」や「Shibuya Sakura Stage」(渋谷サクラステージ)といった渋谷の商業施設内サイネージ、ホテル「東急ステイ渋谷」の客室内タブレットでも視聴できる。

ソフトバンクと東急不動産は今後、「OurPick」の本格提供に向けて、店舗担当者が自らプロモーション動画を生成・投稿できる環境の構築を進めるとしている。また、ソフトバンクはAIマルチエージェントの技術を観光、商業、公共などの領域へ展開する取り組みも進める。