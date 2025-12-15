ソニーネットワークコミュニケーションズは12月15日、Meltwater Japanと連携して、SNSデータを活用した新たなファンエンゲージメント支援ソリューションの提供を開始することを発表した。

このソリューションはグローバルに広がるファンダム（特定の対象を熱心に応援するファンのコミュニティ）の熱量を捉え、新規ファンの獲得やエンゲージメント向上につながる施策の実行をデータドリブンで支援する。

ファンエンゲージメント支援ソリューションのイメージ

ソリューション提供の背景

スポーツや音楽、アニメなど熱量の高いファンダムが存在する領域においては、ファンのリアルな声を深く理解し、その熱量を一過性の消費ではなく長期的なロイヤルティへとつなげていくマーケティング活動が重要となっている。

Meltwaterが有する世界中のソーシャルメディアデータと、ソニーネットワークコミュニケーションズのAI分析やVR / ARソリューションなどのアセットを組み合わせることで、アクセス数や購買数の数値が中心であった従来のマーケティング活動から、SNSデータによりインサイトを捉える「感情起点」のファンマーケティングへ転換を目指すという。

ソリューションの概要

Meltwaterのソーシャルリスニングツールを使用することで、30以上のSNSと1億5000万以上のWebサイトからリアルタイムでデータを取得する。米国や日本製のツールでは取得が難しい中国企業が提供するSNSサービスにも対応したデータソースにアクセス可能だという。これにより、ファン像を総合的に可視化し、高精度なインサイト抽出を実現する。

さらに、ECデータや購買データに加え、グローバルなSNSデータやUGC（User Generated Content：ユーザー生成コンテンツ）を活用することで、より高度な分析が実行可能。AIを用いてファンの反応を予測する分析ツール（予測分析AI「Prediction One」）や、消費者の感性や価値観を中心とした多角的なデータ分析（感性AI「SENZAI」）を提供する。

分析結果やインサイトに基づく広告企画、SNSコンテンツ運用、VR / ARを用いた没入型体験設計イベント企画、データ活用基盤構築まで、戦略から実行、改善を一貫して支援する。

施策支援の例

消費者による口コミやSNS投稿など情報発信の手段が多様化する中、近年のファンマーケティングにおいては企業から一方向に情報を発信するだけではファン基盤の維持と拡大が難しくなっている。

さらに、ユーザーが生成するコンテンツ（UGC）の信頼性が高まっており、ファンは「購入者」から「共創者」へと変化している。また、インバウンド需要が高まる中においても、言語や文化の差により海外ファンの行動が大きく異なるため、グローバルにファンを拡大する際にはグローバルデータに基づいたファン理解が不可欠となる。

ソニーネットワークコミュニケーションズはMeltwaterとの連携により、国内・海外SNSを活用することで、国や地域ごとのファン特性に対応した精度の高いマーケティング施策を支援するとのことだ。