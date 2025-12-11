Windows Latestは12月10日(現地時間)、「Windows 11 December 2025 update overview, everything you need to know」において、Windows 11向けの2025年12月の月例アップデートで利用可能になった新機能についてレポートした。

Microsoftは12月9日、Windows 11 バージョン24H2および25H2向けに累積更新プログラム「KB5072033」をリリースした。今年最後となるこのアップデートは多くの新機能や機能改善を含んでいる。

2025年最後のアップデートで使い勝手が向上

更新プログラム「KB5072033」は累積的なアップデートであり、12月1日リリースの「KB5070311」における変更内容もすべて含むため、その変更点は多岐にわたる。Windows Latestでは、とくに注目すべき新機能や機能改善として、次のような項目を取り上げている。

エクスプローラーの新機能

ファイル操作ダイアログなど、これまでダークモードに対応していなかった古いコンポーネントがダークモードに対応した。また右クリックメニューのレイアウトが改善され、「コピー」「移動」「共有」「開く」といったよく使う操作が上部にまとめられてすっきりした見た目になった

タスクバーのCopilot連携

開いているアプリのサムネイルプレビュー内に「Copilotで共有」ボタンを表示するようになり、そのアプリのウィンドウをCopilot Visionに送信してAIで操作できるようになった

設定アプリの改善

設定アプリの「バージョン情報」ページのレイアウトが刷新されて、システムの詳細やストレージリンクなどが1つのビューにまとめられた。また、キーボードのリピート間隔とリピート速度、カーソルの点滅速度などの設定が、コントロールパネルから設定アプリに移動した

仮想ワークスペースの設定

設定アプリの「詳細設定」ページに新たに「仮想ワークスペース」の項目が追加され、Hyper-VやWindows Sandboxなど有効／無効を設定アプリ内で切り替えられるようになった

ゲーム体験の改善

一部のデバイスでのみ利用可能だったフルスクリーンエクスペリエンス（FSE）が、より多くのWindows 11デバイスで利用できるようになった

ウィジェットボードの更新

ウィジェットボードで、最近表示したダッシュボードだけでなく、デフォルトのダッシュボードを選択できるようになった

Windows共有の改善

Windows共有のドラッグトレイが複数ファイルの共有に対応した。また、設定アプリでドラッグトレイの表示/非表示を切り替えられるようになった

モバイルデバイスとの連携の強化

「設定」→「Bluetoothとデバイス」→「モバイルデバイス」に新たに「モバイルデバイス」ページが追加され、そこからスマートフォンのリンク、権限の管理、スマートフォンを接続カメラとして使用、エクスプローラーでスマートフォンのファイルを直接閲覧するなどの機能にアクセスできるようになった

Copilot+ PCにおける多くの改善

Click to Doの機能拡張や、検索結果パネルの改善、Windows Studioエフェクトの拡張など、Copilot+ PCデバイス向けにさまざまな機能が追加された

上記以外にも、KB5072033は多くの機能改善や既知の問題の修正を含んでいる。なお、KB5070311の時点ではダークモード使用時にエクスプローラーが白く点滅する問題が報告されていたが、Microsoftによればこの問題もKB5072033で解消されているとのことだ。

タスクバーから開いているアプリをCopilot Visionに連携できるようになった 出典:Microsoft

ゲームのフルスクリーンエクスペリエンスが多くのデバイスに対応 出典:Microsoft

Click to Doのコンテキストメニューに人気のアクションを表示するようになった 出典:Microsoft

KB5072033はセキュリティ修正を含む更新プログラムなため、Windows Updateの自動更新を有効にしていれば自動的にインストールが実施される。ただし、段階的に展開される機能も多く含んでいるため、すべての機能がすぐに使えるわけではない点に注意が必要。KB5072033およびKB5070311における変更点に関する詳細は、次のリリースノートにまとめられている。