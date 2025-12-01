Windows Latestは11月30日(現地時間)、「Microsoft is turning Windows 11's Notepad into a AI toy with “streaming” where you watch AI text type itself」において、MicrosoftがWindows 11のメモ帳に「ストリーミング」と呼ばれる新しいAI機能を追加したことを伝えた。これはどんな機能で、どのような恩恵をもたらしてくれるのだろうか。

AIによるテキスト編集のUXを改善

Microsoftは最近、Windowsの標準アプリケーションに対するAI機能の統合に力を注いでいる。メモ帳（Notepad）もその一つだ。メモ帳のCopilot機能を利用すると、文章の作成や、任意のテキストの要約、書き直しなどをAIに依頼できる。文章の長さを調整したり、文調を変更したりといった書き換えにも対応している。

現状、これらのテキスト処理は瞬時に完了するわけではなく、レスポンスが帰ってくるまで少し待つ必要がある。ストリーミング機能はこのUXを改善するものだ。正式には「Streaming Results for AI Text」と呼ばれているこの機能では、AIが文章を生成する過程をリアルタイムに表示して確認できるようになる。ちょうど人間がキーボード入力や音声入力を行っているような感じでテキストが生成されていくので、これまでよりも自然な体験を得ることができる。

メモ帳「Streaming Results for AI Text」機能 出典：Microsoft

ストリーミング機能は、Windows 11 Insider ProgramのCanaryチャネルとDevチャネル向けのメモ帳で順次展開されており、バージョン11.2510.6.0以降で利用できる。テキストの生成、書き換え、要約生成のそれぞれで利用可能だが、現時点では、書き換えについてはCopilot+ PC上でローカルに生成された結果に限定されているとのこと。

まるでおもちゃのよう？

このような小さな改善はUX向上のためには重要だが、Windows Latestでは「まるでおもちゃのようだ」と批判気味に取り上げている。メモ帳はもともと最低限のテキスト編集機能を持ったシンプルなエディターという位置づけで提供されていた。しかし最近では、AIの統合によってシンプルさとはかけ離れたツールになりつつある。

しかし、テキストの生成や書き直しはCopilotアプリ本体でも可能なので、わざわざメモ帳に実装しなくてもよいのではないか、というのはWindows Latestの指摘だ。

なお、メモ帳のAI機能はデフォルトでは有効になっているが、手動で無効化することもできる。無効化するには「設定」を開いて「AI機能」→「Copilot」のトグルをオフにするだけでよい。