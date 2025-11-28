Databricks(データブリックス)は11月28日、コスモエネルギーホールディングス、滋賀大学と日本の次世代のデータ・AI人材育成に向けたパートナーシップを締結したと発表した。

パートナーシップの概要

3者はパートナーシップにもとづき、滋賀大学大学院データサイエンス研究科の学生を対象に、DatabricksのデータおよびAIカリキュラムを活用しながら、コスモエネルギーグループの業務課題をもとに、データを用いた課題解決に取り組む実践的な講座を2026年1月に開講する。

今回の取り組みは、滋賀大学大学院データサイエンス研究科が、大学院レベルの講義についてテクノロジー企業、企業パートナーと連携する初の事例となる。講座では、学生にデータエンジニアリングやデータ分析、生成AIやエージェント型AIの実践的な学習機会の提供を通じて、経済産業省が推進する日本の「デジタル人材の育成」という課題に直接的に取り組む。

講座の受講者は、大学や学生が無償でDatabricksの「データ・インテリジェンス・プラットフォーム」の全機能にアクセスできる新プログラム「Databricks Free Edition」を活用し、同社の専門家による包括的なトレーニングを通じて実践的なスキルを身につける機会を得られるという。

また、企業が自社データに基づく本番環境レベルのAIエージェント構築を支援するDatabricksのAIソリューション「Agent Bricks」についても学び、習得したスキルを実際の課題に応用することに取り組む。

一例として、コスモエネルギーホールディングスが提供するサンプルデータを用いた電力需要予測や、データブリックス上でのオペレーションマニュアルAIエージェントの構築などが想定されている。