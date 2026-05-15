「データサイエンティスト」のニュースまとめ

データサイエンティストとは、データサイエンス力、データエンジニアリング力をベースにデータから価値を創出し、ビジネス課題に答えを出すプロフェッショナル(データサイエンティスト協会)。近年、企業や組織では、データ活用に対するニーズが高まっていることから、データサイエンティストの必要性が増している。