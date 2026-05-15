データサイエンティストとは、データサイエンス力、データエンジニアリング力をベースにデータから価値を創出し、ビジネス課題に答えを出すプロフェッショナル(データサイエンティスト協会)。近年、企業や組織では、データ活用に対するニーズが高まっていることから、データサイエンティストの必要性が増している。
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航空機の技術とメカニズムの裏側 第549回 川崎重工業のC-2とKC/C-390の脚はなぜ違う? - 降着装置は複雑怪奇(5)|軍用輸送機(10)
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ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第44回 ソフトバンクが「HAPS」のプレ商用サービス開始を表明、本格的な商用展開のめどは
サーバやストレージといった基本的な話題から、仮想化技術やクラウド、ビッグデータ、業務アプリケーションといった企業向けITの最新情報を紹介します。