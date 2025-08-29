BBIXとBBSakura Networksは、クラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)の「Cloud Connection」における新たな接続先として、「Alibaba Cloud」を8月28日に追加した。

BBIX ロゴ

AAlibaba Cloudは、アジアにおける広範なデータセンターネットワークと高度な技術力を備えたパブリッククラウド。多彩なクラウドソリューションと充実した運用・技術サポート体制により、世界中の企業や組織に利用されている。

OCXは、BBIXとBBSakura Networksが共同で運営するクラウド型ネットワークサービスで、「Cloud Connection」を通じて複数のクラウドサービスへの仮想インタフェース接続を提供している。

今回新たにAlibaba Cloudが加わったことで、企業や組織は同サービスを通じて、Alibaba Cloudへの高セキュリティで低遅延かつオンデマンドな接続を実現できるようになった。

OCXが対応するクラウド接続先には、Alibaba Cloudのほか、IBM Cloud、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)、さくらのクラウド、Microsoft Azure、Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)がある。

アリババクラウド日本カントリーマネージャーの与謝野正宇氏は、「OCXとのコラボレーションおよびAlibaba Cloudサービスの提供開始により、顧客の自社ITインフラからAlibaba Cloudへプライベートで高速な接続を構築でき、ハイブリッドクラウド環境を実現する新たな機会を得られる」と述べた上で、「今後もパートナーと共に企業向けクラウドを追求し、ビジネス価値の向上に貢献していく」とコメントしている。

BBIXとBBSakuraは、今後も利便性の高いサービスや機能を提供し続けることで、DXを支えるネットワーク基盤を構築し、マルチクラウド時代の通信環境を支えていくとしている。