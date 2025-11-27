New Relicは11月26日、「New Relic Agentic AI Monitoring」と「New Relic MCP(Model Context Protocol) Server」の2つの新機能を発表した。これらの新機能は、システムの複雑性を明確にし、AI時代において企業が高品質なソフトウェアやサービスの提供を支援するという。

AIエージェントの可視化機能とMCPサーバの概要

Agentic AI Monitoringは、相互に連携するAIエージェントやツール群を包括的に可視化し、エージェントワークフォースの最適化を可能にするほか、New Relic MCP Serverは、高度なエージェントワークフローを支える強力なエージェントエコシステムを標準化された方法で実現するという。これにより、GitHub Copilot、ChatGPT、Claude、Cursorなど一般的なAIアシスタントが、New Relicの詳細なオブザーバビリティデータに直接アクセスし、エンジニアのワークフローにインサイトを組み込むことができるという。

New Relic Agentic AI Monitoringは、マルチエージェントによるコラボレーション内のすべてのエージェントとツールの呼び出しを可視化することで、エージェント間の通信メッシュを把握できるため、トラブルシューティングが迅速化され、ダウンタイムを回避できるとのこと。

New Relic Agentic AI Monitoringの概要

同機能はツールの使用状況、パフォーマンス、エラーに関する詳細なインサイトを提供し、エージェントやツールがどのような順序で呼び出されたか、また主要なパフォーマンスデータを表示するビューも提供。ユーザーはエージェントとツールが統合されたAIの目録のようなインベントリビューにより、レイテンシやエラーに関する詳細なインサイトを得られる。エージェントサービスマップはエージェント間の相互作用を可視化し、個々のエージェントのパフォーマンス詳細やトレースを掘り下げて確認する機能を提供する。

個々のLLM(大規模言語モデル)の監視に限定されたソリューションとは異なり、相互接続されたエージェントやツール、それらが依存するサービスやインフラストラクチャ全体にわたる包括的なオブザーバビリティを提供する。エンジニアリングチームとDevOpsチームは、問題をより迅速に特定し、根本原因分析を加速し、AIに対応するスタック全体のパフォーマンスを最適化できるという。

一方、New Relic MCP ServerはNew Relicの機能をAIエージェントに提供し、統合されたツールのエコシステムを実現。現在、多くの強力なAIアシスタントは、本番環境で実行されているコードのパフォーマンスに関するインサイトを活用できていないことから、有用性が制限され、開発者はプラットフォーム間の切り替えを余儀なくされていると指摘。

New Relic MCP Serverを使用することで、エンジニアは作業場所を問わず、詳細なデータとインサイトを取得できる。コンテキストの切り替えが不要になることで、チームによるインシデント対応の迅速化、MTTR(平均復旧時間)の短縮、アップタイムの向上、市場投入までの時間の短縮を可能としている。

New Relic MCP Serverの概要

“オブザーバビリティのためのAI”新機能

そのほか、オブザーバビリティのためのAIを強化した新機能として「New Relic Outlier Detection」「AI Log Alerts Summarization」を発表。

New Relic Outlier Detectionは、アノマリー検知と連携して、集団の中で平均で評価すると見逃してしまうような個別の異常動作(外れ値)を能動的に検出し、問題や障害を示すデータポイントを強調表示して、チームが作業の流れを優先順位付けし、エンドユーザーに影響が出る前に、インシデントに対してプロアクティブに対処できるようにする。

New Relic Outlier Detectionの概要

AI Log Alerts Summarizationは、大量のログを自動分析し、トラブルシュートを効率化させることができる。膨大なログからAIが異常の原因を特定してくれるため、人手をかけてログを収集・分析する必要がなくなるという。

AI Log Alerts Summarizationの概要

提供は、Agentic AI Monitoringが限定プレビューとして、New Relic MCP Server、Outlier Detection、AI Log Alerts Summarizationはパブリックプレビューとして、New Relicのインテリジェントオブザーバビリティプラットフォームの一部として利用できる。