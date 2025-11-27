マネーフォワードは11月26日、「マネーフォワード クラウド請求書」でAIを活用した「請求書アップロード機能」の提供を開始した。これにより、これまでマネーフォワード クラウド請求書以外で管理していたデータも含め、請求書情報の一元管理が可能になり、売上仕訳連携や入金消込などの会計処理を効率化するという。

新機能の特徴

新機能の特徴は、ユーザーが取引先指定フォーマットで作成・PDF化した請求書をマネーフォワード クラウド請求書上にアップロードすると、AI-OCRが請求書の内容を自動で読み取り、その結果をもとに、生成AI技術により請求書をデータ化して表示する。

また、AIが読み取った結果に誤りがないか、アップロードしたPDFと画面上のデータを比較して確認できる。誤りがあった場合は、マネーフォワード クラウド請求書上で修正が可能。修正内容は学習され、利用するほどにAIの読み取り精度が向上するという。

さらに、新機能を利用して保存された請求書データは、「マネーフォワード クラウド会計」への「仕訳連携機能」の対象となる。これにより、アップロードした請求書データの情報をもとに、マネーフォワード クラウド会計に自動で売上仕訳を連携することを可能としている。

今後、アップロードされたファイルのメール送信機能や、電子帳簿保存法に対応した形での保管にも対応を予定している。