NTTPCコミュニケーションズ（以下、NTTPC）、トモイク、Livelyの3社は11月26日、9月に開催された「第2回クアトロヘリックスキャンプ in 横浜」での受賞をきっかけに横浜市立大学の支援を受け、子育て支援をテーマとした共創事業を開始することを発表した。

この事業では、「すべての子どもが、親だけでなく社会全体から温かく支えられながら健やかに育つことができる社会の実現」を目指す。テクノロジーと人の力を融合させた支援モデル「ソーシャルペアレンティング」の社会実装に向けた実証を実施するという。

ソーシャルペアレンティングとは、子どもは親だけでなく地域住民や企業、行政など社会全体で育てるという考え方を指す。

取り組みの背景

少子高齢化をはじめとする社会の変化に伴い、育児に関する多くの課題が顕在化している。日本では伝統的な子育て観が根強く、外部支援の活用が進みにくい状況などから、保護者の負担が増大している。さらに、コミュニティ間で情報格差が生じ、必要な支援や知識が行き渡らない課題もある。

こうした課題に対しデジタル技術を使いながら解消し、「親だけが子育てを担う」時代から「社会全体で子どもを育てる」時代への転換を目指し、地域、企業、行政、NPOなど多様な主体による支援体制の構築が求められている。

クアトロヘリックスキャンプ in 横浜

「クアトロヘリックスキャンプ in 横浜」は、メンタルヘルスケア市場の創出を目指すオープンイノベーションイベント。横浜市立大学COI-NEXT拠点と全国のスタートアップ企業、大企業、行政、地域の未来を形作る学生らにより、オープンイノベーションを目的とした合宿として、2025年9月12日～13日にTECH HUB YOKOHAMAで第2回イベントが開催された。

NTTPC、トモイク、Livelyの3社は「ソーシャルペアレンティング」市場創出の企画案が社会課題への実効性のあるアプローチであることが評価され、「拠点賞」を受賞している。

3社による共創事業

具体的には、NTTPCのウェアラブルデバイスと分析サービスを活用した「睡眠不足」の見守り、夫婦間での測定結果共有によるセルフケア促進とAIによる啓発・相談・賞賛の自動提供、トモイクのAIチャットによる保育士メンター機能と夫婦コミュニティ形成支援、Livelyによるアクティブリスニング手法に基づく有人対話サポートなどを活用した支援モデルを展開する。