マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」は、インプレス／C&R研究所／マイナビ出版が発行する電子書籍約600タイトルをラインナップしたセールを開催している。セールの開催期間は12月1日まで。

Tech Book Zone Manatee IT電子書籍セール

AI関連書籍を特集、その他幅広いジャンルのセールを実施

セール対象は、主にITジャンルの電子書籍。PythonやC／C＋＋／C＃、Goといったプログラミング言語のほか、サイバーセキュリティ、HTML／CSSやJavaScriptといったWeb制作についての書籍もセール対象となっている。

さらに「AIリテラシーを高めよう！ AI関連特集」と題し、Google GeminiやChatGPTのような対話型生成AIの使い方を学べる書籍、ディープラーニングや機械学習、アナリストやDX向けのデータ分析の自動化や業務効率化の手引きなど、エンジニア向けの書籍も数多くラインナップしている。

セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」内のセール特設ページで確認できる。セール対象になっているのは以下のようなタイトル。

AIリテラシーを高めよう！ AI関連特集（抜粋）

エンジニアなら知っておきたい生成AIのキホン ChatGPT/Copilot/Geminiから学ぶ最新技術と活用 著：梅田弘之 2,640円→1,320円

著：梅田弘之 2,640円→1,320円 AIとコミュニケーションする技術 プロンプティング・スキルの基礎と実践 著：森重真純 1,980円→990円

著：森重真純 1,980円→990円 生成AI推し技大全 ChatGPT＋主要AI 活用アイデア100選 著：田口和裕、森嶋良子、いしたにまさき 1,870円→935円

著：田口和裕、森嶋良子、いしたにまさき 1,870円→935円 生成AIをWord＆Excel＆PowerPoint＆Outlookで自在に操る超実用VBAプログラミング術 著：近田伸矢 2,530円→1,265円

著：近田伸矢 2,530円→1,265円 AIOps入門 監修：澤橋松王 著：増田みさお、劉功議、伴俊秀、山田大輔 2,198円→1,099円

監修：澤橋松王 著：増田みさお、劉功議、伴俊秀、山田大輔 2,198円→1,099円 LangChain完全入門 生成AIアプリケーション開発がはかどる大規模言語モデルの操り方 著：田村悠 3,190円→1,595円

著：田村悠 3,190円→1,595円 Azure OpenAIプログラミング入門 著：掌田津耶乃 3,795円→1,897円

著：掌田津耶乃 3,795円→1,897円 Python機械学習プログラミング PyTorch＆scikit-learn編 著：Sebastian Raschka、Yuxi （Hayden） Liu、Vahid Mirjalili、株式会社クイープ 監訳：福島真太朗 4,620円→2,310円

著：Sebastian Raschka、Yuxi （Hayden） Liu、Vahid Mirjalili、株式会社クイープ 監訳：福島真太朗 4,620円→2,310円 機械学習・深層学習による自然言語処理入門 著：中山光樹 3,168円→1,584円

著：中山光樹 3,168円→1,584円 人工知能システムを外注する前に読む本 ～ディープラーニングビジネスのすべて～ 著：坂本俊之 3,198円→319円

その他ラインナップ（抜粋）

ノーコードシフト プログラミングを使わない開発へ 著：安藤昭太、宮崎翼、NoCode Ninja 1,760円→880円

著：安藤昭太、宮崎翼、NoCode Ninja 1,760円→880円 いちばんやさしいGit＆GitHubの教本 第3版 人気講師が教えるバージョン管理＆共有入門 著：横田紋奈、宇賀神みずき 2,420円→1,210円

著：横田紋奈、宇賀神みずき 2,420円→1,210円 プロダクトマネジメントの教科書 著：Jackie Bavaro、Gayle Laakmann McDowell 翻訳：竹村光 4,048円→2,024円

著：Jackie Bavaro、Gayle Laakmann McDowell 翻訳：竹村光 4,048円→2,024円 エンジニアが知っておきたい思考の整理術 複雑な情報を【理解する】【伝える】テクニック 著：開米 瑞浩 2,420円→1,210円

著：開米 瑞浩 2,420円→1,210円 Pythonで学ぶ画像生成 機械学習実践シリーズ 著：北田俊輔 3,850円→1,925円

著：北田俊輔 3,850円→1,925円 Python×Excel逆引きレシピ集 著：大西武 2,396円→958円

著：大西武 2,396円→958円 デザインの仕事がもっとはかどるAdobe Firefly活用テクニック50 著：コネクリ 2,310円→1,155円

著：コネクリ 2,310円→1,155円 先生のためのCanva入門 無料のデザインツールで生徒の創造力を引き出そう 著：古川俊 2,420円→1,210円

著：古川俊 2,420円→1,210円 これ1冊でゼロから学べる Webプログラミング超入門 ― HTML，CSS，JavaScript，PHPをまるごとマスター 著：掌田津耶乃 2,948円→1,474円

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社のIT技術書を中心とした電子書籍販売を行っており、さらにプログラミングや開発技法などについて、多様なコンテンツを発信している。