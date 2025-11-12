マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」が、同社の書籍が「ITエンジニア本大賞 2026」の投票リスト入りしたことを記念し、対象書籍2点の20％オフセールを開催している。セール期間は12月8日（月）まで。

ITエンジニア本大賞の投票候補に挙げられた2点を20％オフで購入するチャンス！

「ITエンジニア本大賞 2026」は、翔泳社が主催する、ITエンジニアがITエンジニアに読んでほしい技術書・ビジネス書を選ぶイベント。2014年にはじめて開催されてから今回で13回目の開催となる、IT書籍ジャンルでは名誉のある賞で、今年も数多くの出版社のタイトルが投票リストに名を連ねている。

投票期間は2025年12月7日までで、技術書部門とビジネス書部門が設定されており、合計6冊まで投票可能。投票者の中から抽選で20名に、1,000円分の図書カードネットギフトが贈呈される。

マイナビ出版からは今回、『つくりながら学ぶ！LLM 自作入門』と『良いコードの道しるべ』の2タイトルがおすすめや販売ランキング上位本として投票候補に挙げられている。電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」で開催されているセールでは、この2点を通常の20％オフで購入できる。価格はいずれも税込。

『つくりながら学ぶ！LLM 自作入門』

著者：Sebastian Raschka、監訳：巣籠悠輔、翻訳：株式会社クイープ

標準価格：3,982円、セール価格：3,185円

『良いコードの道しるべ 変化に強いソフトウェアを作る原則と実践』

著者：森 篤史、イラスト：久野 文菜

標準価格：3,146円、セール価格：2,516円

詳細は「Tech Book Zone Manatee」のセール特設ページで確認できる。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社のIT技術書を中心とした電子書籍販売を行っており、さらにプログラミングや開発技法などについて、多様なコンテンツを発信している。