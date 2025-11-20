NTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は11月19日、グリッドスカイウェイおよび関西電力送配電の協力のもと、電力インフラにおいてドローンポート「Skydio Dock for X10」を活用した自動巡視の実証実験に成功したことを発表した。

変電所や広範囲にわたる送電線や鉄塔といった重要インフラの点検には、高い専門性と多大な労力を要しているため、効率化と省人化が求められている。今回の実証では、関西電力送配電管内の変電所に設置された単一のドローンポートから、変電所内の対象物と送電線・鉄塔という異なる目的を持った飛行でも、無人巡視を実施できることが確認されたという。

変電所を巡視するSkydio X10

変電所内に設置されたSkydio Dock for X10

変電所内を夜間巡視

実証の背景

電力インフラの維持管理においては、設備の安定稼働を確保するための点検・保全業務の複雑化が進み、さらには点検作業員の高齢化や人手不足が深刻な課題となっている。特に変電所や広範囲にわたる送電線・鉄塔といった重要インフラの点検には、高い専門性と多大な労力を要しており、効率化と省人化が求められる。

また、近年多発する自然災害の発生時には、設備の被災状況を迅速かつ安全に把握し、早期復旧につなげることが社会的にも求められる。NTTドコモビジネスはこうした社会課題の解決に貢献するため、ドローン技術とモバイル通信技術を組み合わせ、遠隔地から自動巡視を実現するソリューションの有効性を検証した。

システム構成図

実証の概要と結果

実証は、単一のドローンポートからドローンが発着し、変電所内と送電線・鉄塔のそれぞれ異なる環境と目的を持つ飛行において、スムーズに連続した無人巡視を実施できるのかを確認した。

変電所内における巡視の有効性確認では、高さの異なる位置に設置された計器類に対し、自動飛行および撮影を実施。複数回にわたる飛行の結果、計器などの対象物を正確に補足できていることを確認した。

また、狭所における飛行においても、ドローンの障害物回避機能を活用し、安定した飛行を実現した。さらに、NTTドコモビジネスの上空LTE通信と組み合わせることで通信に冗長性を持たせ、安全なフライトを可能としている。

定期的な昼間の巡視に加え、夜間における状況把握も実施し、異常発生時など夜間における迅速かつ安全な情報収集に貢献する可能性も示されたとのことだ。

送電線・鉄塔においては、ドローンポートからの離発着を含めたレベル3.5の無人巡視を実施。これにより、現場に駆け付けることなく広範囲の状況把握が可能な技術の有効性が確認された。

目視外飛行に必須となる映像伝送においては、NTTドコモビジネスの上空LTEなどと組み合わせることで通信の冗長性を担保。往復約3キロメートルの飛行経路においても通信は安定しており、明瞭な映像で状況を確認している。