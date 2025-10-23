中日本航空とNTTドコモビジネス（旧 NTTコミュニケーションズ）は10月22日、大阪国際空港（伊丹空港）において、セルラードローン「Skydio X10」を利用した夜間の滑走路点検の実証実験を実施したことを発表した。

今回の実証実験により滑走路付近のライト状態確認が可能となり、国内空港における滑走路の効率的な維持管理にドローンと測量技術が貢献できる可能性が確認されたという。従来は夜間に人が実施していた点検作業をドローンに置き換えることで点検作業時間の削減が期待される。

実証の背景

大阪国際空港（伊丹空港）では365日、空港滑走路内に設置された約3000個のライト点灯状態の点検や、滑走路上の異物および路面異常がないかを状況確認している。

この点検作業は高頻度かつ広範囲にわたるが、職員が目視で確認しながら滑走路内を移動する必要があり、効率化が課題となっている。点検作業は悪天候でも行われるため、夜間や悪天候に対応した点検手法の確立が必要となる。

実証実験の概要と結果

実証実験は、空港内でのドローン飛行経験が豊富で、かつ航空機使用事業免許を保有している中日本航空が主導。大阪国際空港（伊丹空港）を管理運営する関西エアポートの協力のもとで実施された。

ドローンによるライトチェックだけでなくFOD（Foreign Object Debris：滑走路異物）検知の可能性についても検証するため、レーザ点群取得と「Skydio X10」による撮影を実施した。「Skydio X10」の飛行においては、航空法に基づく飛行許可申請や、飛行計画の作成、飛行の運用をNTTドコモビジネスが担当した。

実証の結果、セルラードローン「Skydio X10」を活用して、夜間滑走路におけるライト点検の飛行の正確性や安定性、撮影画像の有用性が確認された。また、夜間でも一定サイズのFODを3次元点群やサーマルカメラ（定点撮影）で撮影可能であることも確認できた。

撮影した映像や画像を「Skydio Cloud」経由でリアルタイムに伝送したところ、現地でプロポ（送信機）にて確認している画像と同等の画像を遠隔地でも確認できたという。また、Wi-FiとLTEの両方を利用した飛行を実現したほか、「Skydio X10」の有用性が確認できたことで、ドローンポート「Dock for X10」を活用した無人化・省人化への拡張性が検討可能となった。