Pale Blueは11月18日、小型衛星ミッションのさまざまなニーズに対応するため、同社が提供する推進機のラインナップに、小型ホールスラスタ「PBH-100」とレジストジェットスラスタ「PBR-30」の2機種を新たに追加することを発表した。

Pale Blueが発表した推進機2製品のイメージ(出所:Pale Blue)

マイクロ波カソード技術を採用した「PBH-100」

近年になり活発化するコンステレーションをはじめとした小型衛星の実利用本格化の流れに伴い、衛星ミッション機器の作動時間を最大化したい、という需要が高まっているという。ただし人工衛星では多くの場合、衛星ミッション機器と推進機を同時に作動させることはできないため、推進機の起動から作動終了までの時間を最小化することが、衛星運用の効率化において不可欠だとされている。

そうした中で、小型衛星向けの推進機(エンジン)を開発・製造し世界中の衛星事業者に提供してきたPale Blueでは、製品ラインナップを拡充するための研究開発により、2つの推進機を開発した。

そのうち小型ホールスラスタのPBH-100は、主に50kg～200kg級の小型衛星を対象とした製品で、システム設計がコンパクトである点や、部品の配置や取り付け方の変更が可能で多様な衛星に柔軟に対応できる点などが特徴。また、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が実施してきた複数の衛星ミッションでも用いられ、高い信頼性を有する日本独自の“マイクロ波カソード技術”が採用されたことで、従来の小型衛星向けカソード技術に比べて起動速度を大幅に短縮するとともに、高い推力と高い比推力を両立し、幅広いデルタVにも対応できるとする。

軌道上実績のある技術を採用した2Uサイズ「PBR-30」

一方のPBR-30は、軌道上実績を有するPale Blueのレジストジェットスラスタ技術を踏襲したもので、2Uサイズのコンパクトな一体型設計で低消費電力ながら高い推力を発揮する、主に30kg～50kgの小型衛星を対象とした推進機。素早い起動による高効率運用が可能であるのに加え、投入電力の変更によって推力を調整できるなど、こちらも柔軟な対応が可能なスラスタである。

また両製品ともに、推進剤を充填した状態で出荷されるため、射場での推進剤充填作業が不要とのこと。人工衛星の運用効率化に貢献するさまざまな機能が凝縮されている。

なお今回発表された2製品については、11月18日から20日(現地時間)にドイツ・ブレーメンで開催されている展示会「Space Tech Expo Europe」に出展中のPale Blueブースでも紹介されているとのこと。同社は、高い信頼性を持つマイクロ波カソード技術を用いた推進機などを市場に提供することで、ミッションの成功率と運用効率の向上に貢献していくとしている。