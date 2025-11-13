『ユニクロ』の成長から学ぶ　【私の雑記帳】

『ユニクロ』の成長を参考に

国と企業の関係もしっかりと構築する時。グローバルへの反発で、ナショナリズム（自国第一主義）が台頭し、関税戦争などで国と国とがぶつかり合う。 しかし、現実に、国にしても、企業、個人にしても、単独では生きてはいけない。

経済安全保障などを考慮しつつ、互いの価値観の相違を認め、共存・共栄できる策を追求する時代である。それは困難を伴う作業になるであろう。

ファーストリテイリング会長兼社長の柳井正さん（1949年＝昭和24年生まれ、76歳）には本誌『財界』でも度々情報発信してもらっているが、「異文化との交流が自分たちの成長を生み出してくれた」と自らの生き方を総括。

『ユニクロ』は米中対立の中でも、米国に出店し、中国にも店舗を構え、世界中で多くの『ユニクロ』ファンを獲得している。

電気自動車の米テスラを率いるイーロン・マスク氏。トランプ政権入りしたが、政策で対立し、今は政権から離脱してやや苦境になるが、テスラも米国と中国を二大市場として成長。

柳井さんは35歳で起業。正確には山口県宇部市で父親から衣料品店を受け継いで、起業家人生をスタート。カジュアル衣料分野で、ZARA（スペイン）、H&M（スウェーデン）に次ぐ、世界3位の座に就く企業に育て上げた。2位の座は目前にあり、世界トップを目指す挑戦姿勢は今も変わらない。

「いいモノを適正価格で提供する」という基本軸が成長の背景にある。この経営理念が国を越えて、世界の人々に愛される製品づくりの原動力となっている。

挑戦意欲に溢れる起業家が集まる国を、日本も目指していかねばならない。今は、国と企業の関係を捉え直す好機である。