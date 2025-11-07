NTT東日本および西日本（以下、NTT東・西）は11月7日、「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度」の開始に伴って、2026年1月に「ブロードバンドユニバーサルサービス料」を設定することを発表した。1回線当たり2.2円（税込）が発生する。

ブロードバンドサービスにおいて、離島や山間地などの地理的条件や、人口減少に伴う通信網の維持が今後の課題となることを踏まえ、「改正電気通信事業法（令和四年法律第七十号）」に基づき、2026年1月より各電気通信事業者が「ユニバーサルサービス支援機関」を通じて費用を出し合う「ブロードバンドサービスに関するユニバーサルサービス制度」が開始される。

この制度の開始に伴い、NTT東・西では「ブロードバンドユニバーサルサービス料」を新設する。なお、「ブロードバンドユニバーサルサービス料」の料金額・請求期間については、ユニバーサルサービス支援機関が定める各通信会社の負担金と同様となる。

ブロードバンドユニバーサルサービス料は2.2円（税込）。2026年においては、3月利用分のみ請求予定。2027年以降の料金額および請求時期については、未定とのことだ。

対象サービスは「フレッツ 光ネクスト」「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光マイタウン ネクスト（フレッツ 光マイタウン ネクスト ファミリーライトタイプは除く）」。