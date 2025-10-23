ソフトバンクは、シスコシステムズ(シスコ)と連携し、光電変換を不要にした光伝送技術「All optical network」を全国のメトロネットワークに展開すると10月23日に発表。400GbE対応の最新ルーター導入などにより、従来比約90%の消費電力削減を可能にするという。

光電変換が不要な光伝送技術「All optical network」の新たな展開範囲

近年、生成AIやクラウドサービスの普及に伴い通信トラフィックが急増しており、Beyond 5G/6G時代にはさらなる需要拡大が見込まれる一方で、通信事業者には環境負荷の低減や、持続可能な通信インフラの構築が求められている。

ソフトバンクは、全国のコアネットワークでのAll optical network展開を2023年10月に完了済み。今回その対象を拡大し、基地局やAIサービスといった利用者に近い拠点とコアネットワークを結ぶ、全国のメトロネットワークへの展開を開始した。第1弾として、2025年9月に初期エリア(大阪府)への展開が完了しており、今後2027年までに全国への展開を完了する予定だという。

シスコ製の400Gコヒーレント型光トランシーバー「OpenZR+」をIPルーターに搭載し、途中区間での光電変換を行わないAll optical接続を実現。SRv6(Segment Routing IPv6)などのIPネットワーク技術を活用し、コア(データセンターなど)からエッジ(基地局など)までのエンド・ツー・エンドの制御や、大規模かつ柔軟な経路制御を可能にしている。

従来のネットワークとAll optical networkの比較

メトロネットワークに適した簡易型アーキテクチャーとして、ルーターに直接搭載できる手のひらサイズの光増幅モジュール「QSFP-DD OLS」と、ソフトバンクが独自に開発した外部電力不要の光多重装置(最大6.4Tbps)を組み合わせることで、従来比90%超の消費電力削減を実現。All optical networkに接続するIPルーターには、シスコ製の400GbE対応「Silicon One Q200」を搭載することで、従来比約7倍のスイッチ容量を確保しながら、消費電力を約半分に削減するとしている。

簡易型All opticalアーキテクチャー