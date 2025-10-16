NTTタウンページは10月15日、全国の企業・事業所情報を収録したiタウンDB （iタウンページデータベースの略称）を活用したSaaS型企業リスト検索サービス「iタウンDBサーチ」を販売開始すると発表した。同サービスの提供は11月4日に開始される予定。

「iタウンDBサーチ」の概要

「iタウンDBサーチ」は、iタウンDBにさまざまな付加価値情報を組み合わせた企業データベースから、属性や特徴を絞り込んでリストを検索・作成できるサービス。

ABM（アカウントベースドマーケティング）における戦略的なターゲティングと、グループ単位でのアプローチを支援する。

「iタウンDBサーチ」の特長

同サービスは、全国約800万件の企業名称・電話番号・業種・所在地などの基本情報に加え「売上規模」や「従業員数」などの企業属性や、企業のWebサイトや公開情報を解析し「今、何に興味を持っているか」「どんな製品・サービスを検討しているか」の特性を示すマーケティングタグを活用可能。これにより、BtoBマーケティングにおけるターゲット選定、効果的な営業リスト作成を支援する。

同サービスでは、企業グループの構成や関連会社のつながり、部署単位の情報までを整理・検索できる。「どの企業がどのグループに属しているか」「意思決定に関わる部署はどこか」などを把握でき、確度の高いターゲティングを実現することでABM戦略の精度向上に貢献する。

加えて、保有する顧客データをアップロードして企業名称や電話番号などをもとに照合・統合することで、正確な業種・所在地などの基本情報に加え属性やタグ情報を補完することが可能。