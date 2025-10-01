NHKは、10月1日から始まった新しいインターネットサービス「NHK ONE」のアカウント登録について、Gmailなどを利用して登録手続きを行っても認証コードが届かない不具合が起きているとWebサイト上でアナウンス。同日午前10時現在も「原因を調査中」としている。

NHK ONEのサービス概要ページ

NHK ONEのアカウント登録手続きを行ったユーザーから、認証コードが届かないといった書き込みが多数寄せられていることもあってか、X(Twitter)では「NHK ONE」や「認証コード」、「Gmail」といったキーワードがトレンドに上がっている。

なお、認証コードを受け取れない不具合に関してNHK ONEでは告知ページを掲載しているとみられるが、このページを閲覧するにはNHK ONEのサービス利用規約に同意して先に進む必要があり、広く情報を告知するページの扱いとして疑問が残る状態だ(同日午前10時20分時点)。

NHK ONEのトップページ。不具合告知を確認するには、サービス利用規約に同意しなければ見られない状態だ(10月1日午前10時20分時点)

NHK ONEは、これまで分かれていた「NHKプラス」、「NHKニュース・防災」、「NHK for School」などのサービスを一本化し、番組の同時配信や見逃し・聴き逃し配信、ニュース記事や動画といった情報を、スマホやPC、ネット対応テレビなどで見られるようにするもの。NHKを受信契約している世帯は、追加料金なしで利用できる。旧NHKプラスの利用者は移行手続きが必要だ(NHKプラスは前日9月30日をもってサービス終了している)。

NHK ONEの提供にあたり、政府は2024年に国会で放送法の改正案を提出し、審議の結果、可決。改正放送法が施行される2025年10月1日から、インターネットを通じて番組などを配信する業務も、NHKの必須業務となっている。

【10月1日13時10分追記】

NHK広報は、「アカウントの新規登録や、旧NHKプラスからの移行手続きをする際、Gmailなどの一部のメールに、手続きで必要な認証コードが送られないほか、認証コードを入れてもエラーが出るなどの不具合が発生している。原因は現在調査中」とし、NHK ONEの登録トラブルに関して謝罪。

なお、番組の同時視聴や見逃し配信など、NHK ONEの基本的なサービスは、アカウント登録が済んでいなくても利用できるため、後日、改めてアカウント登録の手続きを行うよう呼びかけている。