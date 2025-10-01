楽天は9月30日、同社グループの提供するサービスに限らずさまざまなデジタルメディアに、ディスプレイ広告と動画広告を配信可能な広告メニュー「RMP - Unified Ads Boost Reach」を提供開始することを発表した。

なお、同サービスは現在広告主企業に向けて提供している、蓄積した消費行動分析データからターゲティングしたユーザーに対して、同社グループが運営するサービスのプレミア枠に掲載できる運用型広告「RMP - Unified Ads」の新メニューとして提供する。

「RMP - Unified Ads Boost Reach」のサービス概要

「RMP - Unified Ads Boost Reach」は、楽天グループが提供する70以上のサービスを通じて蓄積する消費行動分析データなどに基づいて、同社グループが運営するサービスのプレミア枠に広告配信が可能なプロダクト「RMP - Unified Ads」に、配信枠とフォーマットを拡充した新しいメニュー。

配信枠は楽天グループが運営するサービスのプレミア枠に加え、楽天グループ以外のデジタルメディアにも一括で配信が可能。フォーマットはディスプレイ広告の配信が可能な「RMP - Unified Ads Boost Reach for display」と、コネクテッドTVやスマートフォン端末におけるインストリーム動画広告の配信が可能な「RMP - Unified Ads Boost Reach for video」の2つを展開する。

このメニューの試験運用においては、「RMP - Unified Ads」で楽天グループが蓄積する消費行動分析データに基づいたターゲティングを実施。さらに、楽天グループが提供するサービスと楽天グループ以外のデジタルメディアへ同時に広告配信を実施してリーチしたユーザー群を比較したところ、重複率は約7%と低かった。そのため、効果的に広告配信の最大化を見込めることが確認されたという。

楽天は、近年需要が拡大する動画メディアなどデジタルメディアとユーザーの接点が多様化する中、楽天グループが提供するサービスの広告枠にとらわれないデジタルメディアとの連携強化と動画フォーマットの拡充が不可欠であるとして、同社グループ以外のデジタルメディアに一括で広告配信が可能な「RMP - Unified Ads Boost Reach」を開発したとのことだ。