米Microsoftは9月26日(現地時間)、Windows 11 バージョン24H2へのアップデートをブロックしていた1件のセーフガード ホールドを解除した。該当する障害は、Intel Smart Sound Technology (SST) オーディオドライバーを搭載した一部のPCにおいて、24H2をインストール後にブルースクリーンエラー（BSOD）が発生する可能性があるというもの。

2024年9月のリリース直後に設定されたセーフガードホールドによって、影響を受ける可能性のあるPCでは24H2へアップデートできない状況が続いていた。

Windows 11、バージョン 24H2 の既知の問題と通知｜Microsoft Learn

Intel SSTに起因する不具合の詳細

Intel SSTはIntel CoreおよびIntel Atomプロセッサを搭載したデバイスにおいて、オーディオ音声、スピーチのインタラクション処理を行う統合オーディオDSPおよびコントローラー。影響を受けるドライバーの名称は「Intel Smart Sound Technology (Intel SST) Audio Controller」で、デバイスマネージャー上では「IntcAudioBus.sys」というファイル名になっている。

Intel製の第11世代Coreプロセッサーを搭載しており、Intel SSTドライバーのバージョンが10.29.0.5152または10.30.0.5152の場合のみ、この問題の影響を受ける可能性がある（関連記事:Windows 11 24H2、Intel SSTドライバ搭載PCでブルースクリーンになる問題 | TECH+（テックプラス））。

Windowsの機能アップデートに対してセーフガード ホールドが発行された場合、該当するPCにはそのアップデートを適用することができなくなる。この仕組みは互換性に起因する問題の影響を抑制するための仕組みであり、根本的な原因が解決するか、または問題の影響範囲が実害のないレベルまで小さくなった段階で、Microsoftはセーフガードを解除する。

1年越しで互換性問題を解決

Intel SSTに起因するこの問題は、ドライバーをバージョン10.30.00.5714以降、または10.29.00.5714以降に更新することで回避できる。これらのドライバーはWindows Update経由でインストールできるため、ほとんどのユーザーはセーフガード ホールドの解除を待たなくても問題を回避することが可能だった。

今回、Microsoftが正式にセーフガードホールドを解除したことで、これまでブロックによってアップデートが止まっていたPCも、ユーザーが自分で対処しなくても24H2を適用できるようになった。ただし、影響を受ける可能性のあるユーザーは、引き続き該当のドライバーが最新版にアップデートできていることを確認した方がいいだろう。