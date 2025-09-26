Coltテクノロジーサービスと米Bruce Markets LLCは9月25日、株式市場ソリューションの接続性を「Bruce ATS」により拡大するため、戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

この提携は、Coltの金融市場向けインフラストラクチャ・ポートフォリオを強化し、グローバルな金融機関向けの24時間5日間の取引支援を目的とした広範なロードマップにおける戦略的な一歩となるもの。

「Bruce ATS」とは

「Bruce ATS」は、米国株式への夜間アクセスを提供するシステム。

NASDAQの金融市場向けテクノロジーとデータ配信能力を活用し、米国東部標準時（ET）の午後8時から午前4時まで、日曜日から金曜日までの営業時間を設定しており、シンガポール、香港、東京、ムンバイ、ソウルなどのアジアの主要な金融センターの取引時間と一致している。

Bruce ATSは最近、米金融取引業規制機構（Financial Industry Regulatory Authority：FINRA）、米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission：SEC）から規制当局の承認を取得した。

ColtのBruce ATSとの接続の概要

ColtのBruce ATSとの接続はPrizmNetによって支えられている。PrizmNetは、世界中の80を超える取引所、取引プラットフォームに対し、安全かつ低遅延の接続を提供するグローバルな金融エクストラネット。この接続は、Coltが米国で提供しているインフラを基盤としている。

同社は既に、NYSE、NASDAQ、OPRAを含む主要な金融取引所への直接接続を提供しており、AWS経由のクラウド・ベースのアクセスも可能。