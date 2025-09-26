日立製作所は9月26日、中核事業分野におけるPhysical AIソリューションの開発・導入を加速させるために設計された集約型インフラとして、NVIDIA AI Factoryのリファレンスアーキテクチャに基づいたグローバルな日立の「AI Factory」を構築することを発表した。

世界中の拠点で低遅延かつ強力なAIネットワークを構築

企業のデジタル変革を協創し、ビジネスや社会課題の解決を支援する独自の事業モデル「Lumada」を掲げる日立は、自社で有するドメインナレッジと技術力を活用し、AIとの融合によりデータを価値に転換するとともに、運用コストや生産性の向上に貢献することを目指している。また現在では「Lumada 3.0」へとバージョンアップし、それを構成するエンジニアリングデザイン力・プロダクト・コンサルティングサービスに示されているように、ITやOT、プロダクトの専門知識を融合できるという同社の強みを活かすことで、インダストリアルAI分野における革新的なソリューションの提供に繋げるという。

そうした中で今般発表されたAI Factoryは、NVIDIA Blackwell GPU搭載のNVIDIA HGX B200システムを採用した「Hitachi iQ」、NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition GPUを搭載した「Hitachi iQ M Series」、さらに「NVIDIA Spectrum-X Ethernetネットワーキングプラットフォーム」によって構成される。

これらが一元化されたAI Factoryは、日立のグローバルチームに対して、NVIDIAの包括的なAIプラットフォーム上で開発されたアプリケーションやAIワークフローを実行するための、強力かつ統合されたAIコンピューティングインフラストラクチャを提供するという。なおその中には、本番環境向けのAIのための「NVIDIA AI Enterprize」、シミュレーションや産業規模の物理的に正確なデジタルツインが構築できる「NVIDIA Omniverse」が含まれる。

日立はこのインフラストラクチャの活用により、物理環境で、カメラやセンサなどから情報を取得・認識した後、その情報から次の行動を決定するためのステップを推論・行動できる、高度なPhysical AIモデルの迅速な開発・学習が可能になるとする。

なお同社のAI Factoryは、米・EMEA(欧州・中東・アフリカ)・日本に戦略的に分散配置されているといい、日立のエンジニアはどこからでも利用することが可能。グローバル規模でシームレスに協力し、低遅延で強力なコンピューティングリソースにアクセスできる環境を実現するという。またこのような相互接続ネットワークは、さまざまなPhysical AIソリューションの創出を支え、産業界全体の効率性・生産性・安全性を向上させるとした。

日立は今回の戦略的イニシアチブについて、現実世界と相互左右するAIを創出し社会実装に繋げるという同社のビジョンを、協力に後押しするとしており、モビリティ・エネルギー・産業・テクノロジーの幅広い分野における複雑な課題を解決する、同社のAI対応ソリューション群「HMAX」の拡大も可能になるとする。また同社執行役社長兼CEOの德永俊昭氏は、「NVIDIA RTX PROサーバーによるAI推論やPhysical AIを高速化する能力によって、デジタルツインの構築や社会インフラを含む物理的アセットの最適化が強化されるとともに、あらゆる事業活動における生産性向上といった新たな可能性を切り拓くことができる」とコメントしている。