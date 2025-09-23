Microsoftは9月18日(現地時間)、「Your Personal Gaming Sidekick Awaits: Gaming Copilot (Beta) is Coming to Windows PC and Xbox on Mobile - Xbox Wire」において、AIを活用したゲーミング支援機能「Gaming Copilot」を発表した。

同機能は同日からPC版Game Barに順次導入され、10月にはXboxモバイルアプリにも展開される予定であり、中国本土を除く全地域で利用可能になると示された。対象は18歳以上のプレーヤーであり、PCやモバイルを通じて新しい形のゲーム体験を得られるようになる。

AI支援機能の進化と試験導入の経緯

Gaming Copilotは、これまで限定的に試験運用が行われ、ユーザーからのフィードバックを通じて強化されてきた経緯がある。当初はインサイダープログラムや一部のモバイルユーザーを対象にテストが行われ、ゲーム画面の認識精度向上やボイスモードの利便性改善など、実用性に直結する機能が加えられてきた。プレーヤーが求める場面で必要な情報を的確に提示する点が評価されている。

プレビュー段階での利用傾向を見ると、最も多かったのはクエスト攻略やビルド選択などゲームプレイを効率化するための利用だった。プレーヤーは質問を投げかけることで戦略的な指針を得たり、難所を突破するための知見を獲得したりしていた。今後はPCやモバイルのXboxユーザー全般に利用範囲が拡大され、深い洞察やコーチングといった機能が追加される見込みだ。

新規利用者向けに推奨される利用方法も整理されている。PCでは「プッシュトゥトーク」機能により瞬時に質問できるほか、会話を継続する「ミニモード」で画面を圧迫せずにやりとりできる。モバイルアプリでは専用タブからマイクアイコンを押すだけで会話が始まり、NPCの情報確認や敵キャラクターの攻略法などをリアルタイムに得られる仕組みだ。これにより没入感を損なわずに補助を受けられるようになった。

PCとモバイルにおける利用開始方法

利用開始手順については、PCではXboxアプリを導入したうえで「Windowsキー」＋「G」を押し、Game BarからGaming Copilotアイコンを選択する流れが推奨される。モバイルでは最新のXboxアプリをダウンロードし、専用セクションを開くだけで動作する。これによりプレーヤーは大きな設定作業を必要とせず、自然に機能を使い始められる。

今後はROG Xbox Allyなどの携帯型デバイスやXboxコンソールへの最適化が予定されている。加えて、プレーヤーからのフィードバックを受けて機能拡張が継続的に行われる方針であり、体験の質を高めることが目指されている。利用者は「Give feedback」機能を通じて直接意見を提出でき、開発チームはこれを基に改良を進めていく仕組みだ。この発表はAI活用の新しい局面を示し、ゲーム体験に新しい可能性を拓くものといえる。