IFSは、新たな「グローバル・パープルサークル・パートナープログラム」を開始。パートナーエコシステム全体における連携を強化し、デリバリー品質の向上と、大規模な顧客価値を創出することを目的としたものだ。

新たなプログラム(Global Purple Circle Partner Program)は、パートナーを市場戦略、成長、顧客の成功の中心に据えるIFSの「パートナーファースト」戦略において、重要な節目と位置づける。

業界ごとのさまざまな寄与を明確に評価し、パートナーがより大きな成果を顧客へ提供できるように支援。また、IFSの成長に対応できる、統一的かつ透明性の高いグローバルモデルを採用し、階層型の報酬や収益率の改善、リセールや共同販売の強化といった、パートナーにとって魅力的なメリットを提供するとしている。

さらに、航空宇宙・防衛、エネルギー・公益事業、建設、製造、サービス、通信といったIFSの主要6分野において、産業用AIを活用した業界特化型イノベーションの追求をめざす。

同プログラムは、産業用AIに対するIFSの強いコミットメントを示すものであり、IFSのパートナーエコシステムにおける“力強い成長の勢い”を背景に構築したもの。

同社では過去1年間で、「パートナー主導による案件の3倍以上の増加」、「新規顧客獲得の7割にパートナーが関与」、「パートナー認定取得が84％増、デリバリー能力の強化」といった成果を達成したことを挙げている。こうした成長の加速に加え、高い成果を上げるパートナーに“魅力的で報われる仕組み”を提供することで、産業用AIの時代における大規模な価値提供を推進したい考えだ。