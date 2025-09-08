欧州での航空宇宙向け軸受の生産を強化

NTNは9月8日、同社の連結子会社であるフランスのNTN Europeの仏アルゴネ工場において航空宇宙向けベアリング(軸受)の生産能力を増強させることを決定した。

欧州の航空市場は、コロナ禍から着実な回復傾向が続いているほか、カーボンニュートラルを目的とした旧型航空機のモデルチェンジやアフリカなど新興地域の需要拡大により今後も継続的な成長が見込まれているという。

NTN Europeのアルゴネ工場 (出所:NTN)

2030年度まで段階的に増強を実施

そうした市場環境の中、アルゴネ工場はNTNグループの欧州における航空宇宙事業の中核拠点として、ジェットエンジンやヘリコプター向けなど航空分野のほか、民間ロケット「Ariane 6(アリアン6)」など宇宙分野向けにもベアリングを生産し、供給する拠点となっている。

今回の生産能力増強は、旋削から最終組立までの工程に対応する新設備が導入されるほか、既存建屋の拡張および改修、ならびにデジタル化・ロボット化などに向けた投資を2030年度まで段階的に行っていくことを計画。拡大する欧州地域での需要への対応を図っていくとする。

なおNTNグループは、日本および欧州において、ジェットエンジンやヘリコプター、ロケット、人工衛星などの航空宇宙分野に向けて長年にわたって高品質かつ高精度な商品を提供してきたとのことで、今後も、世界各地で開発が進む次世代エンジンや、ドローンなどのUAV(無人航空機)、eVTOL(いわゆる空飛ぶクルマ)をはじめとするハイブリッドモビリティ向けなどの新規ニーズに対応するソリューションの提供を通じて、持続可能な航空宇宙産業の発展に貢献していきたいとしている。