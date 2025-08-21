マウスコンピューターは8月21日、iiyamaより、USB Type-C接続に対応した27型WQHD IPS方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」の発売を開始した。

パネルはIPS方式を採用しており、非光沢のノングレア仕様で映り込みを抑え、長時間作業でも目が疲れにくい設計となっている。

27型WQHD IPS方式液晶ディスプレイ「ProLite XUB2797QSN-B2」

USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能

同製品はUSB Type-C端子を搭載しているため、「DisplayPort Alt Mode」および「USB Power Delivery」に対応したパソコンなら、USB Type-Cケーブル1本でディスプレイと接続するだけで、映像出力やパソコン本体の給電・充電（最大65W）が可能。

また、USB Type-Cケーブルで接続していることで、ディスプレイ本体の有線LANでネットワークの接続、USBハブを介した周辺機器の接続も可能。使用するケーブルが減った分、デスク周りの空間を最大限生かせる。

デイジーチェーン機能を搭載

同製品は、複数の機器を数珠つなぎに接続できるデイジーチェーン機能に対応している。USB Type-C（ DisplayPort Alt Mode対応）かDisplayPort対応のパソコンをディスプレイに接続し、ディスプレイのDisplayPort端子から、別のDisplayPort入力対応のディスプレイに接続することで、最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築できる。