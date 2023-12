Microsoftは12月19日(現地時間)、Bing Search Blog「Turn your ideas into songs with Suno on Microsoft Copilot」において、Microsoft Copilotで楽曲の生成が可能になったとアナウンスした。これはAIを利用した音楽作成サービス「Suno」との提携により実現したもので、作成したい楽曲のテーマやスタイルをテキストで入力すると、Copilotが歌詞や曲を自動で生成してくれる。

Copilotの楽曲生成機能の利用方法

Copilotの楽曲生成機能は、サードパーティ製プラグインとして提供されている。利用するには、Microsoft EdgeでCopilotのWebサイト(http://copilot.microsoft.com/)を開いて、右側のプラグイン一覧から「Suno」プラグインを探して有効化すればよい。または、トップページに表示されている「Sunoと一緒に曲を作ろう」と書かれたロゴをクリックすることでも利用を開始できる。

プロンプトに作りたい楽曲のテーマやスタイル、曲のジャンルなどの情報をテキストで入力すると、楽曲の作成が開始される。日本語での入力にも対応している。最初に曲のサムネイルと歌詞が提示され、その後しばらくして、サムネイルに再生ボタンが表示され、再生が可能になる。

日本語で曲のテーマを指示して楽曲を生成した例

Copilotの楽曲生成機能は、2023年12月19日よりユーザーへの展開が開始され、今後数週間をかけてさらに対象ユーザーを拡大していくとのことだ。もしまだSunoプラグインが利用可能になっていない場合は、展開が完了するまでしばらく待つ必要があるかもしれない。