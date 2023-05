米Microsoftは5月9日(現地時間)、「Microsoft 365 Copilot」の早期アクセスプログラムを開始した。また、「Copilot in Whiteboard」や「Copilot in OneNote」など今後追加予定のいくつかの新しいCopilot機能と、プロンプトに対する回答の精度や実用性を高める新しいインデックスツール「Semantic Index for Copilot」を発表した。

同社は3月に、GPT-4を含む大規模言語モデル(LLM)をベースとしたAIによってビジネスを支援するMicrosoft 365向けの新しいツール「Microsoft 365 Copilot」を発表し、小規模の顧客を対象としたテストを開始した。早期アクセスプログラムは招待制の有料プレビューとして、グローバル規模で約600社の顧客を対象に初期展開する。プレビューの拡大を進めていくとともに、今後以下のような新機能の追加を予定している。

Copilot in Whiteboard :デジタルキャンバス「Whiteboard」にCopilotを導入。自然言語を使用して、Copilotにアイデアの生成、特定のテーマに関するアイデア出し、アイデアを実現するデザインの作成、Whiteboardのコンテンツの要約などを依頼できる。

DALL-Eによるカスタム画像作成:OpenAIの画像生成AIツール「DALL-E」をCopilot in PowerPointに組み込み、コンテンツをサポートするカスタム画像の作成をCopilotが支援。

Copilot in Outlookに新しいコーチング機能:メール作成で、状況や内容に合わせた適切なトーンやマナー、明瞭さなど、コミュニケーションの効果を高めるヒントと提案を提供する。

Copilot in OneNote :デジタルノート「OneNote」で、自然言語によるプロンプトを使って、ドラフトの作成、アイデアの創出、リストの作成、情報の整理などを依頼できる。

Semantic Index for Copilotは、Microsoft 365 E3およびE5の新機能として展開される。組織内の全てのデータの高度なマップを作成し、それらの関連性を識別してデータを繋げる。例えば、「3月の営業報告書」という検索に対し、単にそのキーワードを含む文書を探すのではなく、営業報告書は財務チームの担当者がExcelを使用して作成していると理解してユーザーの依頼に応える。Microsoft 365 Copilotのプロンプトに対してパーソナライズされた、適切で実用的なレスポンスを提供。E3およびE5の利用者のエンタープライズ検索を強化する。