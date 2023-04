プログラマーたちのQ&Aサイトとして膨大なナレッジを提供する米Stack OverflowのCEOであるPrashanth Chandrasekar氏は現地時間17日、"Community is the future of AI"(コミュニティはAIの未来です)と題した公式ブログを投稿した。

ChatGPTに代表される新たなAIウェーブに対して、プログラマーの仕事が消えるどころか、何百万人もの新しいソフトウェア開発者が金融や教育などの分野の労働者として誕生することになると同氏は予測している。現在のウェーブが来る以前でも一般的なコードリポジトリに記述されているコードの3分の1はAIアシスタントによって作成されており、コンピューターとチャットするだけでソフトウェアを作成できるようになった場合、反復的なタスクや退屈なタスクを抽象化することで技術者は自由になると。Prashanth Chandrasekar氏は新しい発見をしたり、イノベーションを進めたりすることが可能になると経済学におけるJevons paradox(ジェヴォンズのパラドックス)を紹介する。1865年に英国の経済学者ウィリアム・スタンリー・ジェボンズ(William Stanley Jevons)氏が著書に記した"石炭を燃料とするジェームズ・ワットの蒸気エンジンを導入した後、イギリスの石炭消費量が急上昇した"パラドックスになぞらえる。効率化により需要が減ってもそれを上回るリバウンドが生まれるというわけだ。

Prashanth Chandrasekar氏は、過去15年間と同様にこの次世代の開発者と技術者を歓迎するとともに、すでにGenAI(生成AI)導入に取り組む専任チームが稼働しており、今年の夏にはエキサイティングなニュースを共有できるだろうと述べている。