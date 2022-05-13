JPCERTコーディネーションセンター（Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center：JPCERT/CC）は5月11日、「複数のアドビ製品のアップデートについて」において、Adobeが提供している複数の製品に脆弱性が報告され、同社がセキュリティアップデートをリリースしたと伝えた。これらの脆弱性を悪用されると、対象のシステム上で任意のコードを実行される危険性がある。

脆弱性の影響を受けるプロダクトおよびバージョンは以下のとおり。

  • Character Animator 2021 4.4.2以前のバージョン
  • Character Animator 2022 22.3以前のバージョン
  • ColdFusion 2018 Update 13以前のバージョン
  • ColdFusion 2021 Version 3以前のバージョン
  • Adobe InDesign 17.1以前のバージョン
  • Adobe InDesign 16.4.1以前のバージョン
  • Adobe Framemaker 2019 Release Update 8以前のバージョン
  • Adobe Framemaker 2020 Release Update 4以前のバージョン
  • Adobe InCopy 17.1以前のバージョン
  • Adobe InCopy 16.4.1以前のバージョン

該当する脆弱性およびアップデートに関する情報は、それぞれ次のセキュリティアドバイザリにまとめられている。

  • Security Update Available for Adobe InDesign

    Security Update Available for Adobe InDesign

JPCERT/CCは、上記セキュリティアドバイザリを確認した上で、必要に応じてアップデートを適用することを推奨している。