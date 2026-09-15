米Appleは、「iOS 26.7」と「iPadOS 26.7」を現地時間9月14日(日本時間9月15日)に提供開始。iPhone/iPad用のセキュリティ修正を含んでおり、カーネルやWebKit、Spotlightのほか、Bluetoothや写真、音楽、指紋管理に至るまで、計82件の幅広い脆弱性に対処する。

iOS 26.7

iPadOS 26.7

iOS 26.7 / iPadOS 26.7のアップデート対象機種

iPhone 11以降

iPad Pro 12.9インチ(第3世代)以降

iPad Pro 11インチ(第1世代)以降

iPad Air(第3世代)以降

iPad(第8世代)以降

iPad mini(第5世代)以降

なお、Appleは同日、次期バージョンの「iOS 27」と「iPadOS 27」を同日から提供開始した。

iOS 27は、iPhone 11以降や第2世代以降のiPhone SEなどに適用できるため、iOS 26を搭載した多くのiPhoneで引き続き最新のソフトウェアアップデートを受け取れる。

一方で、前出のiPad(第8世代)やiPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、一部のiPad Proでは、最新のiPadOS 27を適用できない。こうした古いiPadは今後、iOS 26シリーズのアップデートのみ適用可能となる。