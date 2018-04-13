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「iPhone 8 / 8 Plus」の最新情報・話題まとめ

iPhone 8およびiPhone 8 Plusは、Appleが2017年9月に発表したiOS搭載スマートフォン。ワイヤレス給電システム「Qi」に新たに対応している。メインカメラの画素数は12メガピクセル、iPhone 8 Plusはデュアルカメラ仕様となっている。

2019年04月03日(水)

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iPhoneで使うワイヤレス充電器の選びかたは? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

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2019年03月28日(木)

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高校生は絶対iPhone、大学生はコスパ重視　新生活スマホ選び

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2019年03月14日(木)

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iPhoneでの撮影がより本格的に　CP+で見つけた便利アクセサリー

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2019年03月08日(金)

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日本で広がるアップル経済圏　雇用創出80万人、働き方改革も後押し

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2019年02月25日(月)

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珍品続々、Google Glassやソニーのデジタルペーパーが中古で安い

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2019年02月08日(金)

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「iOS 12.1.4」リリース、FaceTimeで盗み聞きが起こり得る問題を修正

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2019年01月25日(金)

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SIMフリーiPhone XRが1週間で3,000円下落、SEや8の掘り出し物も

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2019年01月22日(火)

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2019年01月18日(金)

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2019年01月06日(日)

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奮発してでも買いたい! アップル「iPhone XS」

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2019年01月02日(水)

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アップルが初売り、最大24,000円分のギフトカードをプレゼント

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2018年12月20日(木)

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PCでハイレゾ再生、USBメモリー型ヘッドホンアンプが1,980円！

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2018年12月12日(水)

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軽いスマホは“絶滅危惧種”、大画面化＆重量化が進むスマホ事情

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2018年11月12日(月)

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iPhone XS発売後に「X」の人気上昇、割安感強まる中古品に熱視線

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2018年09月21日(金)

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3連休のアキバ、iPhone 8やゲーミングノートPCが安い!

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2018年09月06日(木)

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「8」の次が「X」で、しかも読みが「テン」って変じゃない? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ

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2018年08月17日(金)

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iPhoneが引き続き牽引する! Appleの2018年第3四半期決算を総括(その1) - 松村太郎のApple深読み・先読み

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2018年08月10日(金)

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2018年07月24日(火)

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この夏、行楽地での支払いはApple Payで! - 対応施設がさらに拡大!!

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2018年07月13日(金)

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アップル、独占禁止法違反の疑いが解消 - 消費者には恩恵も

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2018年07月06日(金)

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2018年06月18日(月)

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ベルキン、小型化して質感を高めたiPhone用ワイヤレス充電パッド

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2018年05月30日(水)

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おじさんに役立つiPhoneハック - 第1回 iPhoneの文字を大きくする

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2018年04月27日(金)

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トーンがiPhone用の格安SIM、Androidからの乗り換えで優遇

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2018年04月13日(金)

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iPhoneを格安SIMで使う、新品より安い「未使用品」に注目！

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