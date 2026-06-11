セイコーウオッチは、「セイコー プロスペックス」から、ダイビング教育機関PADIの創設60周年とパートナーシップ10周年を記念した限定モデルを7月10日に発売する。世界限定8,000本で、価格は10万7,800円。

「セイコー プロスペックス」メカニカル PADI 60周年記念限定モデル

強化シリコン製ストラップも付属

1965年に国産初のダイバーズウオッチを発売したセイコーと、1966年に設立された世界最大のダイビング教育機関PADIは、ダイビング文化の発展と海洋保護を目指して協力関係を築いてきた。2026年はPADI創設60周年と、両者のパートナーシップ10周年という節目の年となる。

本作は、PADIの60周年ロゴから着想を得たブルー×レッドのカラーリングを採用。地球をモチーフにしたロゴデザインをダイヤルパターンに落とし込み、世界中のダイバーが海を通じてつながっていることを表現した。

ベゼルには耐傷性に優れるセラミックス製表示板を採用し、新色の鮮やかなブルーで仕上げている。

ケースは1970年代から続く人気ダイバーズモデルの意匠を継承。丸みを帯びたフォルムと4時位置のりゅうずが特徴だ。

裏ぶたには「LIMITED EDITION」の文字とシリアルナンバーを刻印。限定モデルならではの仕様として、強化シリコン製ストラップも付属する。

ストラップには伸縮性を持たせた蛇腹構造を採用し、ダイビングスーツの上からでも快適に装着可能。表面にはPADIの正式名称「PROFESSIONAL ASSOCIATION OF DIVING INSTRUCTORS」の文字をプリントした。

鮮やかなブルーを基調としながら、文字盤には波ではなく地球規模のつながりを想起させるグラフィカルなパターンを採用。見る角度によって模様が浮かび上がり、単色のダイバーズウォッチにはない立体感を生み出している。赤い秒針や日付表示上のアクセントカラーも効果的で、視認性と遊び心を両立。1970年代由来の力強いケースデザインと組み合わせることで、プロユースの雰囲気を残しながらも、海を思わせる記念モデルらしい華やかさを備えた一本となっている。

＜セイコー プロスペックス＞メカニカル PADI 60周年記念 限定モデル