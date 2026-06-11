老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「サントスデュモンXL コンビ」。

これまでに登場したカルティエの写真を一気に見る

カルティエ サントスデュモンXL コンビ W2SA0017 SSxPG 手巻

1904年に誕生した世界初の腕時計としての歴史を継承し、2020年に発表されたサントスデュモンのXLモデル「W2SA0017」。ステンレススチールとピンクゴールドを組み合わせたケースは、力強さと華やかさを兼ね備えます。サテン仕上げのシルバー文字盤には伝統的なローマ数字とブルースチール針を配し、薄型のケース内には手巻きムーブメント430MCを搭載。34x46.5mmの存在感あるサイズが、大人の男性の手元を格調高く演出する至高の一本です。

カルティエ サントスデュモンXL コンビ W2SA0017 SSxPG 手巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 1,200,000円

アイテム名 カルティエ サントスデュモンXL コンビ

通称 サントスデュモンXL コンビ

型式 W2SA0017

素材 ケース：ステンレススチールxピンクゴールド、ブレス：ストラップ

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34x46.5mm

カラー 文字盤カラー：シルバー/ローマン、バンドカラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 手巻 生活防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

世界初の男性用実用腕時計「サントス」

「サントス」は、1904年にルイ・カルティエが友人の飛行家アルベルト・サントス＝デュモンの「飛行中も操縦桿から手を離さずに時間を確認したい」という願いを叶えるために制作した、世界初とされる男性用実用腕時計です。中でも「サントス デュモン」は、当時のエレガントな薄型フォルムを最も色濃く受け継ぐコレクション。このXLサイズは薄型手巻きムーブメントを搭載し、クラシカルな美しさと現代的な存在感を両立しています。ピンクゴールドとステンレスのコンビネーションが、手元に絶妙な華やかさを添える歴史的な名作です。(コメ兵 鳥居 真)

40代から50代の男性の最初の一本にオススメ

40代から50代の洗練された大人の男性に、休日の特別な時間に着けていただきたい一本です。例えば、パートナーと行く休日の美術館巡りや、上品なレストランでのディナーへ向かうようなシーン。ネイビーの上質なアンコンジャケットに、インナーはチャコールグレーのハイゲージニットというリラックスしつつも品のある装いに合わせてみてください。ピンクゴールドの温かみのある輝きとブラックのレザーストラップが、大人の余裕と知的な色気を引き出し、ワンランク上の洗練されたスタイルを完成させます。

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