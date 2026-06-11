シチズン時計の「アテッサ」ACT Lineから、ブラックチタンシリーズの新作「CC4107-80H」が登場する。価格は38万5,000円、世界限定1,800本、7月2日発売。

結晶チタニウムをオールブラックで仕上げた限定モデル

今回のCC4107-80Hでまず目を引くのは、八角形のベゼルに採用した結晶チタニウムだ。

結晶チタニウムは、チタニウムに特殊な条件で再度の熱処理を加えることで生まれる素材。ランダムに現れる結晶模様が特徴で、1つひとつ模様が異なる。ベゼルの結晶模様は光の加減によって強調され、マットなケースやブレスレットとの違いを見せる。

シチズン アテッサ / ACT Line エコ・ドライブGPS衛星電波時計 Crystal Octagon「CC4107-80H」

ケースとバンドには、チタニウムに対して独自の表面硬化技術「デュラテクトDLC」を施した素材の「スーパーチタニウム」（シチズン時計の商標）を採用。引き締まったブラックカラーに仕上げている。ベゼル外周やケースラインには鏡面仕上げも取り入れ、光の反射による対比にも注目したい。

最上位ムーブメント「Cal.F950」を搭載

ムーブメントには、光発電エコ・ドライブGPS衛星電波時計の最上位キャリバー「Cal.F950」を搭載。GPS衛星から位置情報と時刻情報を受信し、世界中で正確な時刻を表示するムーブメントだ。最短3秒で衛星電波を受信する「最短受信」機能も備えている。

ワールドタイムは39時差とサマータイムに対応。ホームタイムとワールドタイムのデュアル表示やクロノグラフ、アラームなども搭載し、海外渡航や出張の多いユーザーも便利に使える。

シチズン アテッサ ACT Lineらしい力強い外装

44mmのケースはアテッサのACT Lineらしい力強いフォルム。直線と面を強調したデザインが特徴的だ。ブラックを基調とした外装に、結晶チタニウム特有の模様や独特の文字板を組み合わせたCC4107-80Hは、ブラックチタンシリーズの中でも素材の表情に重きを置いた1本といえる。

ケース／バンド素材：スーパーチタニウム（デュラテクトDLC）

ケースサイズ：径44.0mm×厚さ13.7mm（設計値）

風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めたシリコン化合物の多層コーティング）

防水性能：10気圧防水

ムーブメント：クオーツ式「Cal.F950」

精度：月差±5秒（非受信時）

駆動時間：フル充電時約5年（パワーセーブ作動時）

主な機能：GPS衛星電波受信、ワールドタイム（39時差、サマータイム対応）、デュアルタイム表示、クロノグラフ（1/20秒・24時間）、アラーム、パーペチュアルカレンダー

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