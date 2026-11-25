Mozillaは、11月24日(北米時間）にFirefoxの新バージョンとなる「Firefox 161」をリリースした。Firefox 161は、Firefox 159から2週間でのバージョンアップとなった。Firefox 160では、2026年11月17日にマイナーバージョンアップの160.0.1がリリースされている。主な修正点は変更とセキュリティアップデートである。

今回は、160.0.1からのアップデートとなる。

Firefox 161のインストール

すでに自動アップデートが可能な状況になっているが、ここでは手動でアップデートする方法を説明したい。Firefoxメニューの［ヘルプと報告］→［Firefoxについて］を開くと更新が自動的に開始される。［再起動してFirefoxを更新］をクリックする（図1）。

図1 Firefox 161へのアップデート

アップデート後のFirefox 161は、図2のようになる。

図2 バージョン161にアップデート直後のFirefox

新規に、Firefox 161をインストールする場合、FirefoxのWebページからインストーラをダウンロードする（図3）。

図3 Firefoxのダウンロードページ

［Firefoxをダウンロード］をクリックし、保存したファイルをダブルクリックして、インストールを開始する（図4）。

図4 Firefox 161のインストール

画面の指示に従い、インストールを進めてほしい。以下では、新機能のいくつかを具体的に見ていこう。

Firefox 161の新機能

では、Firefox 161の新機能を見ていこう。

キーボードショートカットを使って、現在開いているタブのURLをコピーできるように。デフォルトではショートカットが割り当てられていないため、Firefox設定の「キーボードショートカットのカスタマイズ」から、好みのキーの組み合わせを設定可能に

図5 タブのURLをコピーできるように

タブグループがアプリケーションメニューに表示されるように

図6 タブグループがアプリケーションメニューに表示

アドオンマネージャーの「テーマ」ページに「クラシックテーマ」セクションが追加。このセクションには、以前のバージョンで採用されていた「Proton」テーマや「Firefox OLED」テーマのほか、単色のテーマがいくつか用意されている

図7 「クラシックテーマ」セクションが追加

FirefoxのVPNは、特定のサイトごとにオン／オフを切り替えが可能に。そのため、プライバシーをより強化したい場合や、別の場所からのアクセスを装いたい場合など、必要に応じて利用することができる

続いて、修正点である。

他のアプリケーションから切り替えた際、全画面表示のFirefoxウィンドウの上にWindowsタスクバーが表示されたままになってしまう問題の修正

macOS版：バージョン26以降において、大量のブックマークがある状態でSpotlightを開くとFirefoxがフリーズする問題の修正

Firefox 158以降、一部のサービスにおいてWebRTCビデオ通話のH.264映像が低解像度で送信されてしまう問題を修正

再起動時に、保存されたセッションがすでに存在しないタブグループを参照していた場合、一部のタブが復元されない問題の修正

Canva Docsにおいて、日本語や韓国語などの入力メソッドを使用した際、最初の1文字を入力したところで入力が止まってしまう不具合の修正

セキュリティアップデート

同時に行われたセキュリティアップデートであるが、4段階で上から2番目の「High」から4段階で上から3番目の「low」まで、今回も110の修正が行われている。最近、セキュリティ問題が話題になることが多い。それに引きずられてか、Firefoxのセキュリティアップデートも非常に多い。すみやかにアップデートすべきであろう。