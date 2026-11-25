Mozillaは、11月24日(北米時間）にFirefoxの新バージョンとなる「Firefox 161」をリリースした。Firefox 161は、Firefox 159から2週間でのバージョンアップとなった。Firefox 160では、2026年11月17日にマイナーバージョンアップの160.0.1がリリースされている。主な修正点は変更とセキュリティアップデートである。
今回は、160.0.1からのアップデートとなる。
Firefox 161のインストール
すでに自動アップデートが可能な状況になっているが、ここでは手動でアップデートする方法を説明したい。Firefoxメニューの［ヘルプと報告］→［Firefoxについて］を開くと更新が自動的に開始される。［再起動してFirefoxを更新］をクリックする（図1）。
アップデート後のFirefox 161は、図2のようになる。
新規に、Firefox 161をインストールする場合、FirefoxのWebページからインストーラをダウンロードする（図3）。
［Firefoxをダウンロード］をクリックし、保存したファイルをダブルクリックして、インストールを開始する（図4）。
画面の指示に従い、インストールを進めてほしい。以下では、新機能のいくつかを具体的に見ていこう。
Firefox 161の新機能
では、Firefox 161の新機能を見ていこう。
- キーボードショートカットを使って、現在開いているタブのURLをコピーできるように。デフォルトではショートカットが割り当てられていないため、Firefox設定の「キーボードショートカットのカスタマイズ」から、好みのキーの組み合わせを設定可能に
- タブグループがアプリケーションメニューに表示されるように
- アドオンマネージャーの「テーマ」ページに「クラシックテーマ」セクションが追加。このセクションには、以前のバージョンで採用されていた「Proton」テーマや「Firefox OLED」テーマのほか、単色のテーマがいくつか用意されている
- FirefoxのVPNは、特定のサイトごとにオン／オフを切り替えが可能に。そのため、プライバシーをより強化したい場合や、別の場所からのアクセスを装いたい場合など、必要に応じて利用することができる
続いて、修正点である。
- 他のアプリケーションから切り替えた際、全画面表示のFirefoxウィンドウの上にWindowsタスクバーが表示されたままになってしまう問題の修正
- macOS版：バージョン26以降において、大量のブックマークがある状態でSpotlightを開くとFirefoxがフリーズする問題の修正
- Firefox 158以降、一部のサービスにおいてWebRTCビデオ通話のH.264映像が低解像度で送信されてしまう問題を修正
- 再起動時に、保存されたセッションがすでに存在しないタブグループを参照していた場合、一部のタブが復元されない問題の修正
- Canva Docsにおいて、日本語や韓国語などの入力メソッドを使用した際、最初の1文字を入力したところで入力が止まってしまう不具合の修正
セキュリティアップデート
同時に行われたセキュリティアップデートであるが、4段階で上から2番目の「High」から4段階で上から3番目の「low」まで、今回も110の修正が行われている。最近、セキュリティ問題が話題になることが多い。それに引きずられてか、Firefoxのセキュリティアップデートも非常に多い。すみやかにアップデートすべきであろう。