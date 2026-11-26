エレコムは11月25日、USB 10Gbps対応の薄型ドッキングステーション「DST-053BPESV」「DST-060BPESV」を発表した。11月中旬から発売しており、標準価格は5in1モデルが3,113円、6in1モデルが3,608円。

ノートPCなどのUSB Type-C端子に接続して、USBポートやHDMI出力を増設できるドッキングステーション。USB 10Gbpsの高速データ転送、最大4K/60Hzの映像出力、USB Power Deliveryによる給電に対応する。アルミ製の薄型筐体を採用し、持ち運びにも適している。両製品ともUSB PDは最大100W入力、PCへの給電は最大85Wに対応。接続ケーブルは約17cmの直付け式で、HDMI映像出力にはPC側のDisplayPort Alternate Mode対応が必要となる。

5in1モデルのDST-053BPESVはUSB-Aを3基搭載し、うち1基がUSB 10Gbps、残り2基がUSB 2.0に対応する。厚さ約12mm、重量約66.5gで、HDMI出力と給電用USB-Cを各1基備える。

6in1モデルのDST-060BPESVはUSB-AとUSB-Cを各2基備え、4基すべてがUSB 10Gbpsに対応する。HDMI出力と給電用USB-Cも各1基搭載し、厚さ約10mm、重量約49g。