スマートフォンブランドとしての「Moto」および、企業としての「モトローラ・モビリティ」、「モトローラ・モビリティ・ジャパン」に関する情報を掲載。モトローラはかつて、世界最大の携帯電話メーカーだったが、Googleによるモトローラ・モビリティの買収を経て、2014年にレノボの傘下となった。製品ブランドも、MotorolaからMotoへと切り換わっている。「Moto Z」シリーズは専用のモジュールをドッキングさせて、カメラやスピーカー機能を強化したり、Amazon Alexa機能を追加できることで話題となった。
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