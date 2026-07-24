 マイナビニュースマイナビ
スマホ・携帯・モバイル総合情報
会員ページ
+digital Powered by +digital
メニュー
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Mynavinews logo
Logo tech
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS

「モトローラ」のニュースまとめ

スマートフォンブランドとしての「Moto」および、企業としての「モトローラ・モビリティ」、「モトローラ・モビリティ・ジャパン」に関する情報を掲載。モトローラはかつて、世界最大の携帯電話メーカーだったが、Googleによるモトローラ・モビリティの買収を経て、2014年にレノボの傘下となった。製品ブランドも、MotorolaからMotoへと切り換わっている。「Moto Z」シリーズは専用のモジュールをドッキングさせて、カメラやスピーカー機能を強化したり、Amazon Alexa機能を追加できることで話題となった。

「モトローラ」の新着記事

新着記事をもっと見る

「モトローラ」のレビュー記事

レビュー記事をもっと見る

「モトローラ」の連載記事

連載記事をもっと見る

過去の記事を探す

人気記事ランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

グーグル(Google)のAndroid OSを搭載するAndroidスマートフォン・タブレットの最新情報をお届け。端末・OSの最新ニュースだけでなく、製品レビューや使い方(ハウツー)も。