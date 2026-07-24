「モトローラ」のニュースまとめ

スマートフォンブランドとしての「Moto」および、企業としての「モトローラ・モビリティ」、「モトローラ・モビリティ・ジャパン」に関する情報を掲載。モトローラはかつて、世界最大の携帯電話メーカーだったが、Googleによるモトローラ・モビリティの買収を経て、2014年にレノボの傘下となった。製品ブランドも、MotorolaからMotoへと切り換わっている。「Moto Z」シリーズは専用のモジュールをドッキングさせて、カメラやスピーカー機能を強化したり、Amazon Alexa機能を追加できることで話題となった。