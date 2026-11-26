マウスコンピューターは11月26日、ゲーミングPCブランド「G TUNE」から、サバイバル・エクストラクション・シューター「ARC Raiders」の推奨PCを発売する。ネクソンによる実機検証を実施した製品で、デスクトップPCやノートPCをラインナップする。

「ARC Raiders」は、機械生命体「ARC」の脅威によって荒廃した未来の地球を舞台とする三人称視点のPvPvEシューター。プレイヤーは地上での資源探索や機械生命体との戦闘、他プレイヤーとの協力・対戦を通じて、物資を持ち帰ることを目指す。

構成例として、ミニタワー型の「G TUNE DG-A7G6A（ホワイト）」は、Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5060 Ti 8GB、メモリ16GB、1TB NVMe SSDを搭載。価格は329,800円。いずれもOSはWindows 11 Homeで、3年間のセンドバック修理保証が付帯する。

G TUNE DG-A7G6A（ホワイト）

ハイエンドモデルの「G TUNE FG-A7A7X」は、Ryzen 7 9850X3D、Radeon RX 9070 XT、メモリ32GB、1TB NVMe SSDを搭載する。360mm水冷CPUクーラーを標準装備し、価格は619,800円。

G TUNE FG-A7A7X

ゲーミングノートPCの「G TUNE P5-I7G60RD-C（レッド）」は、Core i7-13620H、GeForce RTX 5060 Laptop GPU、メモリ32GB、1TB NVMe SSDを搭載。ディスプレイは165Hz駆動に対応する15.6型WQHD（2,560×1,440ドット）非光沢液晶で、価格は449,700円。