キオクシアは、NVIDIAと共同でSSDを活用してGPUメモリの実効容量を拡張する概念実証を開始したと明らかにした。AI向けシステム「NVIDIA GB200 NVL72」に144台のSSDを搭載し、約1.1PB（ペタバイト）のメモリ容量で2兆個のベクトルデータを処理する仕組みの実現可能性を検証する。

AIシステムでは取り扱うデータセットの大規模化に伴い、GPUに搭載するHBM（高帯域幅メモリ）の容量が課題となっている。今回の実証では、SSDをGPUの拡張メモリとして活用するソフトウェアライブラリ「NVIDIA SCADA（Scaled Accelerated Data Access）」を用いることでHBMの容量制約を緩和し、大規模なデータセットを効率的に処理できる環境の構築を目指すというもの。

実証システムには18基のサーバーノードで構成するNVIDIA GB200 NVL72を使用。各ノードに7.68TBのNVMe SSD「KIOXIA XD8シリーズ」を8台ずつ接続し、1ノードあたり約60TB、システム全体で約1.1PBのメモリ容量を実現した。SSDには512バイト単位でランダムアクセスでき、大規模なベクトルデータベースに加え、グラフニューラルネットワーク（GNN）で使用するデータセットの処理も想定する。