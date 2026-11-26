キオクシアは11月25日、GPUから直接アクセスできるAIシステム向けSSD「KIOXIA GP2シリーズ」を開発したと発表した。8月に発表した「KIOXIA GP1シリーズ」の後継製品で、ランダム読み取り性能を約2倍に高めた。2027年末までに一部顧客への評価用サンプルの提供を開始する予定。

KIOXIA GPシリーズは、GPUが利用できるメモリの実効容量をSSDによって拡張する製品。GPUに搭載するHBMやDRAMを増設する場合と比べて低コストで大容量化でき、AIシステムでより大規模なデータセットを扱えるようになるという。

新モデルでは低遅延・高耐久性を特徴とする第3世代フラッシュメモリ「XL-FLASH」を採用。512バイト単位のランダム読み取り性能は1,800万IOPSを超え、従来モデルの約2倍、一般的なTLC NAND採用SSDの約2.5倍を実現する。細かなデータの読み取りを高速化するとともに、データアクセスあたりの消費電力も抑える。

インターフェイスはPCI Express 6.0 x4で、NVMe 2.3に準拠。シーケンシャル読み取り速度は最大28GB/sを見込む。耐久性は最大50 DWPDで、1日あたりドライブ容量の50倍に相当する書き込みに耐える設計となる。フォームファクタはE1.SやE3.Sなどを検討しており、直接液冷方式にも対応する。なお同シリーズの次世代製品では最大1億IOPSのランダム読み取り性能を目指すとしている。