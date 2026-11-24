Z.aiは11月23日、新AIモデル「GLM-5.4」を発表した。同社として初めて「Loop Transformer」アーキテクチャを採用したフラッグシップモデルで、コーディング能力をソフトウェア開発以外の幅広い作業に応用する「Generalized Coding」を掲げている。

Loop Transformerは、Transformerの一部の層を繰り返し実行することで、パラメータ数を増やさずに処理の深さを拡張する仕組み。GLM-5.4では従来のGLM-5をベースに28層を2回処理し、約7500億パラメータ規模ながら2兆～3兆パラメータ級のモデルに匹敵する知能水準を実現したという。

新モデルではコーディング能力と画像理解能力を組み合わせ、動画制作や3Dモデリング、機械設計などにも対応する。最大100万トークンのコンテキスト長に対応し、推論速度は混雑していない時間帯で最大200トークン/秒、ピーク時でも70～80トークン/秒を維持するとしている。ただし長時間の推論を繰り返す傾向があることも課題として認めている。

GLM-5.4はAIコーディング向けの「GLM Coding Plan」、開発環境「ZCode」、チャットサービス「Z.ai Chat」で利用できる。Coding PlanではLite、Pro、Max、Teamの各プランに対応し、既存のGLM-5.3と比較して同じ利用枠で1.5倍のトークンを使用できる。

APIは今後提供予定で、モデルの重みについても安全性対策を完了した後に公開する方針。