NVIDIAは11月24日、GeForce向けグラフィックスドライバ「GeForce Game Ready Driver 621.40 WHQL」を公開した。SSDへの過剰な書き込みが発生する不具合の修正が含まれる。

バックグラウンドでログファイル「nvlog.nvlgstg」への過剰な書き込みが発生する問題を修正したドライバアップデート。11月20日に公開されたホットフィックス版621.35に続き、WHQL認証を取得した正式版にも修正が盛り込まれた形。

ゲーム関連では「Warhammer 40,000: Dawn of War IV」「Assetto Corsa Rally」への最適化を実施。「Where Winds Meet（燕雲十六声）」に追加されたDLSS 5の3D-Guided Neural Renderingにも対応した。

全般的な不具合の修正