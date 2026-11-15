iPhone Duoは、iPhoneシリーズとして初めて「Split View（スプリットビュー）」に対応しました。これは、1画面を分割して2つのアプリを同時に表示させる機能です。ベテランiPadユーザーには馴染みがあるかと思いますが、異なる部分もあるのでご紹介しましょう。

スプリットビューとは？

スプリットビューは「split（分ける、分裂する）」の言葉通り、1画面に2つのアプリを分割表示させる機能です。

例えば「写真」と「メール」を同時に表示して、ドラッグ＆ドロップで写真を添付したり、「YouTube」で動画を見ながらメモを取るなど、用途に応じて多彩な使い方が可能です。

  • 「写真」からドラッグ＆ドロップでメッセージやメールなどに写真を貼り付け

    「写真」からドラッグ＆ドロップでメッセージやメールなどに写真を貼り付け

  • 「YouTube」で動画を見ながら「メモ」や「フリーボード」などに書き込み

    「YouTube」で動画を見ながら「メモ」や「フリーボード」などに書き込み

なお、iPadでは左右の分割線の位置を変更することができましたが、iPhone Duoでは中央での分割するみで、左右の比率を変えることはできません。

スプリットビューにする方法

iPhone Duoをスプリットビュー表示にするには、次の2つの方法があります。

1）アプリスイッチャーから配置する

  • アプリ使用中に画面の下端を上にスワイプして中央付近で指を止めたら（アプリスイッチャー画面）、右端または左端の半透明の枠へドラッグする

    アプリ使用中に画面の下端を上にスワイプして中央付近で指を止めたら（アプリスイッチャー画面）、右端または左端の半透明の枠へドラッグする

  • もう片方のホーム画面でアプリアイコンをタップしてアプリを開く

    もう片方のホーム画面でアプリアイコンをタップしてアプリを開く

  • スプリットビューになりました

    スプリットビューになりました

2）アプリを長押しして「Split Viewで開く」を選択する

  • アプリホーム画面でアイコンを長押し。メニューが表示されたら［Split Viewで開く］をタップします

    アプリホーム画面でアイコンを長押し。メニューが表示されたら［Split Viewで開く］をタップします

  • 画面の片面にアプリが開きました。もう片面はホーム画面から普通にアイコンをタップするとスプリットビューになります

    画面の片面にアプリが開きました。もう片面はホーム画面から普通にアイコンをタップするとスプリットビューになります

スプリットビューにできない場合は

上記1の方法でスプリットビューにできない場合は、次の設定を確認しましょう。

  • 「設定」を開き、［外観］をタップ。［視差効果を減らす］設定をオフにします

    「設定」を開き、［外観］をタップ。［視差効果を減らす］設定をオフにします

スプリットビューを閉じるには

  • 左右どちらかのホームバーを下から上にスワイプすると、そのアプリだけ閉じることができます。もう片方も同様に閉じることができます

    左右どちらかのホームバーを下から上にスワイプすると、そのアプリだけ閉じることができます。もう片方も同様に閉じることができます

  • 中央の分割線を左右どちらかにスワイプすると、片方のアプリが全画面表示になります

    中央の分割線を左右どちらかにスワイプすると、片方のアプリが全画面表示になります

スプリットビューの使いこなし方

スプリットビューは次のように使うと便利です。

片面ずつアプリ切り替え

iPhone Duoも、その他のiPhoneと同じく画面下部のホームバーを左右にスワイプするとアプリを切り替えられます。スプリットビューを使用中は、片面ずつ個別にホームバーをスワイプして切り替えることができます。

  • 画面下部のホームバーを左右にスワイプすると、片面ずつアプリの切り替えが可能

    画面下部のホームバーを左右にスワイプすると、片面ずつアプリの切り替えが可能

よく使うペアのセットを維持

スプリットビュー表示の中央部分をタッチすると、黒かった境界線が白っぽくなります。こうするとアプリを閉じてもスプリットビューのペアが維持されたまま裏に回るため、アプリスイッチャーからすぐにひらけます。また、どちらかのアイコンをホーム画面からタップするとペアの状態で開きます。

  • スプリットビューの状態で境界線の真ん中付近をタップ。線が白くなります

    スプリットビューの状態で境界線の真ん中付近をタップ。線が白くなります

  • アプリスイッチャーでもペアを維持。どちらかのアイコンをホーム画面上でタップすると、ペアの状態で2つのアプリが同時に開きます

    アプリスイッチャーでもペアを維持。どちらかのアイコンをホーム画面上でタップすると、ペアの状態で2つのアプリが同時に開きます

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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