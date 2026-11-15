iPhone Duoは、iPhoneシリーズとして初めて「Split View（スプリットビュー）」に対応しました。これは、1画面を分割して2つのアプリを同時に表示させる機能です。ベテランiPadユーザーには馴染みがあるかと思いますが、異なる部分もあるのでご紹介しましょう。

スプリットビューとは？

スプリットビューは「split（分ける、分裂する）」の言葉通り、1画面に2つのアプリを分割表示させる機能です。

例えば「写真」と「メール」を同時に表示して、ドラッグ＆ドロップで写真を添付したり、「YouTube」で動画を見ながらメモを取るなど、用途に応じて多彩な使い方が可能です。

なお、iPadでは左右の分割線の位置を変更することができましたが、iPhone Duoでは中央での分割するみで、左右の比率を変えることはできません。

スプリットビューにする方法

iPhone Duoをスプリットビュー表示にするには、次の2つの方法があります。

1）アプリスイッチャーから配置する

もう片方のホーム画面でアプリアイコンをタップしてアプリを開く

スプリットビューになりました

2）アプリを長押しして「Split Viewで開く」を選択する

スプリットビューにできない場合は

上記1の方法でスプリットビューにできない場合は、次の設定を確認しましょう。

スプリットビューを閉じるには

スプリットビューの使いこなし方

スプリットビューは次のように使うと便利です。

片面ずつアプリ切り替え

iPhone Duoも、その他のiPhoneと同じく画面下部のホームバーを左右にスワイプするとアプリを切り替えられます。スプリットビューを使用中は、片面ずつ個別にホームバーをスワイプして切り替えることができます。

よく使うペアのセットを維持

スプリットビュー表示の中央部分をタッチすると、黒かった境界線が白っぽくなります。こうするとアプリを閉じてもスプリットビューのペアが維持されたまま裏に回るため、アプリスイッチャーからすぐにひらけます。また、どちらかのアイコンをホーム画面からタップするとペアの状態で開きます。