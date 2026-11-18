iOS 27.2で日本語対応を果たした「Siri AI」は、カメラアプリとの統合やパーソナルコンテクストの理解など、iPhoneの機能を横断的に利用できるAIアシスタントです。あわせて、過去にSiri AIへ指示した内容の履歴を管理するためのアプリ「Siri」の提供も開始され、履歴を遡り指示内容(プロンプト)として再利用することも可能になりました。

そのSiriアプリですが、Siriとのやり取りのすべてが履歴として記録されるわけではありません。記録されるのは、文章作成や情報検索、ビジュアルインテリジェンスなどカメラを利用した指示に限られます。従来のSiriで多用していた「いま何時?」といった簡単な質問/指示は、チャット履歴には残りません。

たとえば、食卓にカメラを向けてカロリーの推計値を尋ねた場合は、ビジュアルインテリジェンスの機能を使うため、Siriアプリに履歴が残ります。アプリ画面上の表をテキストデータとして取り出すなど、アプリ間連携機能を使う場合も履歴を残す対象となります。明確な基準は公開されていませんが、インターネットに接続してクラウドAIの力を借りるレベルのタスクが履歴に残る、と考えればいいでしょう。

Siriアプリに残らない典型例は、「いま何時?」や「○○アプリを起動して」といったiPhone上で完結するタスクです。ただし、Siriアプリを使い文章で指示した場合は例外で、履歴として保存されます。

なお、Siriアプリに履歴を残す期間は、「設定」→「Siri」→「チャットを保持」画面で変更できます。初期値では無期限に設定されていますが、30日または1年に変更することもできるので、古い履歴が必要なくなった場合は見直してみましょう。