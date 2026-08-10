イベントや旅行など、長時間のお出かけが多くなる季節。iPhoneのバッテリー残量がいつも以上に気になりますね。そんな時は、残量が少なくなる前から「低電力モード」にしておくのも一つの手段。設定方法と注意点を解説します。

低電力モードとは

低電力モードとは、iPhoneの一部機能・性能を制限することでバッテリーの消費量を節約するモードです。通常、バッテリー残量が20％を切ると自動的に低電力モードへの切り替えが提案されますが、手動で低電力モードに切り替えることも可能です。

手動で低電力モードにする方法

iPhoneを手動で低電力モードにするには、コントロールセンターで「低電力モード」のアイコンをタップします。

このアイコンがない場合は、コントロールセンターを編集して配置してください。

低電力モードは何が違うの？

低電力モードは通常と何が違うのでしょうか。変わる部分と注意点をまとめてご紹介します。

低電力モードで変わる部分

処理速度：制限されます

自動ロック；画面の自動ロックが30秒になります

ディスプレイの明るさ；低下します

リフレッシュレート：最大60Hzに制限されます

表示エフェクト：一部のエフェクトがオフになります

iCloud写真：iCloudへの同期が一時的に停止されます

メールの取得：バックグラウンドでメールが取得されません

アプリのバックグラウンド更新：オフになります

5G通信：オフになることがあります

これにより、使い勝手には次のような影響が考えられます。

画面に触れていないとすぐに暗くなる

ゲームなど、高いスペックを必要とするアプリのパフォーマンスが落ちる

メールアプリを開かないと新規メールが取得できない

各種アプリの通知受信が遅れる場合がある

つまり、全体的にスペックがやや落ちる状態になります。そのため、シビアな反応が求められるゲームのプレイや、メールの即時対応が必要な場合などにはお勧めしません。

逆に、地図を見る、ブラウザやSNSで情報を調べる、電子マネー決済をするといった使い方は通常と変わらず使用できます。その日の用途に応じて活用してみてください。