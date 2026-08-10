イベントや旅行など、長時間のお出かけが多くなる季節。iPhoneのバッテリー残量がいつも以上に気になりますね。そんな時は、残量が少なくなる前から「低電力モード」にしておくのも一つの手段。設定方法と注意点を解説します。

低電力モードとは

低電力モードとは、iPhoneの一部機能・性能を制限することでバッテリーの消費量を節約するモードです。通常、バッテリー残量が20％を切ると自動的に低電力モードへの切り替えが提案されますが、手動で低電力モードに切り替えることも可能です。

  • バッテリー残量が20％以下になると、自動的に低電力モードへの切り替えが提案されます

    バッテリー残量が20％以下になると、自動的に低電力モードへの切り替えが提案されます

手動で低電力モードにする方法

iPhoneを手動で低電力モードにするには、コントロールセンターで「低電力モード」のアイコンをタップします。

  • コントロールセンターを開き、低電力モードのアイコンをタップ。バッテリー表示が黄色なら、低電力モード中です

    コントロールセンターを開き、低電力モードのアイコンをタップ。バッテリー表示が黄色なら、低電力モード中です

このアイコンがない場合は、コントロールセンターを編集して配置してください。

  • 低電力モードのアイコンがない場合は、コントロールセンターを開いて余白を長押し。編集可能な画面になったら「コントロールセンターを追加」をタップします

    低電力モードのアイコンがない場合は、コントロールセンターを開いて余白を長押し。編集可能な画面になったら「コントロールセンターを追加」をタップします

  • コントロールセンターで使える機能一覧が表示されます。この中から「低電力モード」をタップ。アイコンが配置されたら、もう一度余白をタップすれば完了です

    コントロールセンターで使える機能一覧が表示されます。この中から「低電力モード」をタップ。アイコンが配置されたら、もう一度余白をタップすれば完了です

低電力モードは何が違うの？

低電力モードは通常と何が違うのでしょうか。変わる部分と注意点をまとめてご紹介します。

低電力モードで変わる部分

  • 処理速度：制限されます
  • 自動ロック；画面の自動ロックが30秒になります
  • ディスプレイの明るさ；低下します
  • リフレッシュレート：最大60Hzに制限されます
  • 表示エフェクト：一部のエフェクトがオフになります
  • iCloud写真：iCloudへの同期が一時的に停止されます
  • メールの取得：バックグラウンドでメールが取得されません
  • アプリのバックグラウンド更新：オフになります
  • 5G通信：オフになることがあります

これにより、使い勝手には次のような影響が考えられます。

  • 画面に触れていないとすぐに暗くなる
  • ゲームなど、高いスペックを必要とするアプリのパフォーマンスが落ちる
  • メールアプリを開かないと新規メールが取得できない
  • 各種アプリの通知受信が遅れる場合がある

つまり、全体的にスペックがやや落ちる状態になります。そのため、シビアな反応が求められるゲームのプレイや、メールの即時対応が必要な場合などにはお勧めしません。

逆に、地図を見る、ブラウザやSNSで情報を調べる、電子マネー決済をするといった使い方は通常と変わらず使用できます。その日の用途に応じて活用してみてください。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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