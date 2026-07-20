撮りたいと思った瞬間、iPhoneを取り出す→ロック解除→ホーム画面からカメラアプリをタップ、という手順を踏んでいては、シャッターチャンスを逃してしまいます。そんな時は、ロック画面から直行でカメラアプリを開くのがおすすめです。

瞬時にカメラを起動する方法3つ

ロック画面から直行でカメラを起動する方法は3種類あります。

＜1＞ロック画面のアイコンを長押しする

ロック画面の右下にあるカメラのアイコンを長押しすると、カメラが開きます。わかりやすくてお手軽です。

＜2＞カメラコントロールボタンを押す

本体側面にある「カメラコントロール」ボタンを押すと、カメラが開きます。そのままシャッターボタンとして撮影に使えるので、横位置で撮りたい場合に便利です。

さらに、カメラコントロールボタンは押すとシャッター、半押しすると露出やフィルター等のカメラ設定を操作できます。

カメラコントロールの使い方について、詳しくはこちらでご紹介しています。

＜3＞画面を右端→左へスワイプする

意外に便利な隠し機能がこちら。ロック画面を右端から左へスワイプすると、カメラの画面が開きます。3種類の中ではこの方法が最も手早く開くことができます。

写真モードで動画を撮影する方法

動画を撮りたいのにカメラを開いたら写真モードだった！ という時は、慌てて切り替えなくても大丈夫。シャッターボタンを長押しすると、押している間だけ動画を撮ることができます。

また、ボタンを押したまま指を右へスライドさせると、本格的にビデオモードへ移行します。移行したらボタンから指を離してもOKです。