会議中や電車の中など、鳴ってほしくないタイミングでiPhoneの着信音が鳴ると、ちょっと焦ってしまいますよね。そんな時、慌てて切らなくても大丈夫。特別な設定なしで、瞬時に無音化できる3つの方法をご紹介します。

＜1＞「サイドボタンを押す」でノールックでスマートに対処

iPhoneがカバンやポケットの中に入っていても、画面を見ることなく速攻で対処できるのがこの方法。着信中にサイドボタンを1回押すだけで、音とバイブを瞬時にオフできます。

音は消えても着信は切れていないので、画面をスライドすれば通話を開始できます。ひとまず音だけオフにして、場所を移動してから通話したい場合にも便利です。

＜2＞「留守番電話に転送」が1タップで完了

iPhoneの画面を見て操作できる状況なら、留守番電話に転送するのもおすすめです。留守番電話のメッセージはリアルタイムに書き起こされるので、内容を見てから対処することも可能です。

また、留守番電話への転送と同時にショートメッセージを送ることもできます。すぐに折り返しができない場合などに便利です。

＜3＞Apple Watchを「手で覆う」

3つ目はApple Watchをお使いの方限定の方法です。iPhoneに着信があると、Apple Watchもバイブで着信を通知しますよね。その時に、Apple Watchの画面を手で覆うだけで、＜1＞と同様に着信音とバイブをオフにすることができます。

iPhoneに触れる必要がなく、手元の画面操作も不要で、スマートな対処が可能です。

着信中にApple Watchの画面を手で覆うと、iPhoneの着信音とバイブをオフにできます。＜1＞と同じで着信は切れていないので、通話に出ることも可能です

また、Apple Watchから留守番電話に転送することもできます。

Apple Watchの画面で留守番電話のアイコンをタップすると、＜2＞と同様にiPhone上で留守番電話に転送されます